Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στην Αττική, με δρόμους πλημμυρισμένους σε Ωρωπό, Εκάλη και άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου, την ίδια στιγμή που εστάλη μήνυμα 112 για πολύ ισχυρούς βοριάδες τις επόμενες ώρες.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, το μήνυμα από την Πολιτική Προστασία προειδοποιούσε για ισχυρούς έως και θυελλώδεις ανέμους στην περιφέρεια της Αττικής από το μεσημέρι της Κυριακής έως και όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο. Οι πολίτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Για τους ισχυρούς βοριάδες στην Αττική έκανε ανάρτηση και ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, εφιστώντας την προσοχή από το απόγευμα της Κυριακής και μετά.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΒΟΡΙΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ

Σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βόρειοι άνεμοι στην Αττική από σήμερα το απόγευμα και μετά. Οι ισχυροί βοριάδες έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στη βόρεια Ελλάδα και σταδιακά επεκτείνονται νοτιότερα.

Αυτό που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στην Αττική είναι ότι, λόγω των βροχοπτώσεων που έχουν προηγηθεί, τα εδάφη είναι σε αρκετές περιοχές ιδιαίτερα επιβαρυμένα από την υγρασία. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις ισχυρές ριπές των ανέμων, αυξάνει τον κίνδυνο πτώσης δέντρων ή θραύσης μεγάλων κλαδιών.

Καλό θα ήταν, επομένως, να αποφεύγετε τη στάθμευση και την παραμονή κάτω από μεγάλα δέντρα και να φροντίσετε να ασφαλίσετε αντικείμενα στα μπαλκόνια και στις βεράντες σας που ενδέχεται να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν σήμερα τοπικά τα 9-10 μποφόρ. Πέρα από τα προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς έχουν ήδη εκδοθεί απαγορευτικά απόπλου σε αρκετές περιοχές, δεν αποκλείεται να υπάρξουν προβλήματα και στις αεροπορικές συγκοινωνίες.

Οι χιονοπτώσεις, κατά τόπους ακόμη και πυκνές, θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας, όπως ακριβώς σας είχαμε ενημερώσει. Από αύριο θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται στα ορεινά της ανατολικής και νοτιότερης ηπειρωτικής χώρας, από το ύψος περίπου της Θεσσαλίας μέχρι και την ανατολική Πελοπόννησο.

Κατά τα άλλα, ο καιρός παραμένει βροχερός σε αρκετές περιοχές της χώρας, με αξιόλογες βροχοπτώσεις και στην Αττική, κυρίως ποτιστικού χαρακτήρα, αλλά κατά διαστήματα ισχυρές.

Χωρίς πανικό, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή στους ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ώρες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Κακοκαιρία «Άργος»: Πτώση πελώριου δέντρου πάνω σε αυτοκίνητα στην Κηφισιά - Έκοψε καλώδια ηλεκτροδότησης

Σοβαρές φθορές σε δύο αυτοκίνητα προκάλεσε ένα μεγάλο δέντρο που έπεσε το απόγευμα της Κυριακής σε αυτοκίνητα επί της οδού Σαρανταπόρου στην Κηφισιά. Στο σημείο εκλήθη και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς το μεγάλο δέντρο έκοψε και καλώδια ηλεκτροδότησης.

«Ποτάμια» οι δρόμοι στην Εκάλη – Πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο άτομα από αυτοκίνητο

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις τρεις το απόγευμα, τα νερά μετέτρεψαν σε «ποτάμι» την οδό Μυρτιάς στην Εκάλη, με συνέπεια να εγκλωβιστούν δύο άτομα σε ένα λευκό αυτοκίνητο. Στο συμβάν κλήθηκαν πυροσβέστες που τους απομάκρυναν σε ασφαλές σημείο.

Πάνω από 100 mm βροχής στη Μαλακάσα

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 29/11 στην Αττική. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην περιοχή της Αττικής έως τις 15:30 καταγράφηκε στη Μαλακάσα, όπου έφτασε τα 105 mm.

112 και σε Εύβοια, Σκύρο, Λακωνία και Κύθηρα

Μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα ήχησε και στην Εύβοια, αλλά και την Σκύρο. Η Πολιτική Προστασία προειδοποίησε για θυελλώδεις ανέμους από το απόγευμα της Κυριακής ως και σε όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Μήνυμα 112 εστάλη για τον ίδιο λόγο και για την περιοχή της Λακωνίας αλλά και για τα Κύθηρα το απόγευμα της Κυριακής.

Χιονοπτώσεις στη βόρεια Ελλάδα

Την ίδια στιγμή, η κακοκαιρία «Άργος» έφερε και χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας.

Στον Παρνασσό, χιόνιζε από νωρίς το πρωί της Κυριακής, όπως άλλωστε και σε ορεινές περιοχές σε Φλώρινα, Κοζάνη κ.α. Στη Θεσσαλονίκη, χιόνι έπεσε στον Χορτιάτη.

Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού

Νωρίτερα το μεσημέρι της Κυριακής, η ΕΜΥ εξέδωσε την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, όπου προειδοποιεί για τη Δευτέρα, για θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 9 ως και 10 μποφόρ.

Σήμερα Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), στην Εύβοια, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας) (κόκκινη προειδοποίηση) και

β. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση) και στα Δωδεκάνησα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση.)

Πηγή: iefimerida.gr