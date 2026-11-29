Τότε, πριν από περίπου έναν αιώνα, οι σοβιετικές αρχές κατάσχεσαν τα τρόφιμα από τα ουκρανικά νοικοκυριά. Σήμερα, οι ρωσικές επιθέσεις καταστρέφουν τις υποδομές που επιτρέπουν σε εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν ρεύμα, θέρμανση και νερό μέσα στον άγριο χειμώνα της Ανατολικής Ευρώπης.

Το στοιχείο που συνδέει τις δύο περιόδους δεν είναι άλλο από τη στέρηση βασικών αγαθών ως μέσου εξαναγκασμού. Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 26 Οκτωβρίου, η Ανεξάρτητη Διεθνής Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ουκρανία κατέληξε ότι οι συστηματικές επιθέσεις της Ρωσίας στις ενεργειακές υποδομές της χώρας συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Κατά την επιτροπή, η στέρηση προσβασης του άμαχου πληθυσμού σε βασικές υπηρεσίες έχει υπάρξει σκόπιμη και συστηματική, στο πλαίσιο της κρατικής πολιτικής που έχει στόχο να προκαλεί εκτεταμένη οδύνη.

Ο χειμώνας των −21 βαθμών και το πόρισμα του ΟΗΕ

Η επιτροπή εξέτασε τις σωρευτικές συνέπειες των επιθέσεων από το 2022, με ιδιαίτερη έμφαση στον χειμώνα του 2025-2026. Όταν η θερμοκρασία έπεσε στους −21 βαθμούς Κελσίου, εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν αντιμέτωποι με παρατεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση, την ύδρευση και την παροχή φυσικού αερίου.

Ρωσικοί πύραυλοι και drones πλήττουν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, υποσταθμούς, συστήματα θέρμανσης και άλλες εγκαταστάσεις από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινή ζωή. Το πόρισμα του ΟΗΕ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο επαναλαμβανόμενο μοτίβο των πληγμάτων και στις επιπτώσεις τους στους αμάχους. Η επιτροπή επισημαίνει ότι η διακοπή των υπηρεσιών αυτών αποτελούσε το αποτέλεσμα που επιδίωκαν οι Ρώσοι όταν πραγματοποιούσαν τις επιθέσεις. Και αυτό το συμπέρασμα, που θέτει υπό αμφισβήτηση την εκδοχή περί παράπλευρης ζημιάς, βρίσκεται στον πυρήνα του χαρακτηρισμού της εκστρατείας ως εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας.

Χολοντομόρ, ο λιμός που επέβαλε το καθεστώς του Στάλιν

Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, η Σοβιετική Ουκρανία βρέθηκε στο επίκεντρο της βίαιης πολιτικής κολεκτιβοποίησης της γεωργίας και της ταχύρρυθμης εκβιομηχάνισης που επέβαλε ο Ιωσήφ Στάλιν. Για τη σοβιετική ηγεσία, η ύπαρξη μιας αγροτικής κοινωνίας με ισχυρή συνείδηση της εθνικής της ταυτότητας και διάθεση αυτονομίας αποτελούσε απειλή για τον κεντρικό έλεγχο της Μόσχας. Όπως είχε επισημάνει ο ίδιος ο Στάλιν το 1925, «το αγροτικό ζήτημα αποτελεί τη βάση, την πεμπτουσία του εθνικού ζητήματος». Στην Ουκρανία, όπου η παραδοσιακή ιδιοκτησία της γης ήταν στενά συνδεδεμένη με την εθνική ταυτότητα, οι αντιδράσεις των αγροτών υπήρξαν ιδιαίτερα έντονες.

Το 1932, οι εξωπραγματικές ποσοστώσεις συγκέντρωσης αγροτικής παραγωγής οδήγησαν την ουκρανική ύπαιθρο σε συνθήκες ολοκληρωτικής καταστροφής. Τοπικοί αξιωματούχοι του Κομμουνιστικού Κόμματος απηύθυναν εκκλήσεις στη Μόσχα για χαλάρωση των μέτρων, ωστόσο ο Στάλιν αντιμετώπισε τις αντιδράσεις με καχυποψία, εντείνοντας την καταστολή. Σε επιστολή του στις 11 Αυγούστου 1932 προς τον στενό συνεργάτη του, Λάζαρ Καγκάνοβιτς, προειδοποιούσε ότι η Σοβιετική Ένωση κινδύνευε να χάσει την Ουκρανία.

«Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αν δεν προσπαθήσουμε τώρα να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Ουκρανία, μπορεί να τη χάσουμε. Να έχεις υπόψη σου ότι στο Ουκρανικό Κομμουνιστικό Κόμμα υπάρχουν αρκετά – ναι, αρκετά – διεφθαρμένα στοιχεία, συνειδητοί και ασυνείδητοι εθνικιστές, καθώς και πράκτορες του Πιλσούντσκι», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας ευθέως την αγροτική αντίσταση με τον φόβο απώλειας του ελέγχου της χώρας.

Η απάντηση της Μόσχας ήταν η περαιτέρω σκλήρυνση της πολιτικής της. Στα τέλη του 1932 εφαρμόστηκε το σύστημα της «μαύρης λίστας» (blacklisting), μέσω του οποίου χωριά που δεν εκπλήρωναν τις υποχρεώσεις τους αποκλείονταν από κάθε μορφή εφοδιασμού. Ειδικά συνεργεία επιτάξεων πραγματοποιούσαν εφόδους σε κατοικίες, χρησιμοποιώντας ακόμη και σιδερένιες ράβδους για να εντοπίζουν κρυμμένα τρόφιμα. Δεν αφαιρούσαν μόνο τα αποθέματα σιτηρών, αλλά κάθε ίχνος τροφής που μπορούσε να βρεθεί στα σπίτια των κατοίκων.

Τον Ιανουάριο του 1933 επιβλήθηκαν ακόμη αυστηρότεροι περιορισμοί στις μετακινήσεις. Οι αγρότες δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την Ουκρανία ή την περιοχή του Κουμπάν, με τον μεγάλο ουκρανικό πληθυσμό, προκειμένου να αναζητήσουν τρόφιμα και να γλιτώσουν από την πείνα. Οι δρόμοι αποκλείστηκαν και η έκδοση σιδηροδρομικών εισιτηρίων απαγορεύτηκε. Την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι πέθαιναν εγκλωβισμένοι στις περιοχές αυτές, το σοβιετικό κράτος συνέχιζε να εξάγει ουκρανικά σιτηρά στις δυτικές αγορές, προκειμένου να εξασφαλίσει συνάλλαγμα για την αγορά βιομηχανικού εξοπλισμού από το εξωτερικό.

Η εξόντωση του πληθυσμού μέσω της πείνας συνοδεύτηκε από μια ευρύτερη επιχείρηση αποδόμησης της ουκρανικής πολιτιστικής και θρησκευτικής ζωής. Το σοβιετικό καθεστώς διέλυσε την Ουκρανική Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία και προχώρησε σε μαζικές εκκαθαρίσεις συγγραφέων, καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών, μιας ολόκληρης γενιάς που έμεινε γνωστή ως «Εκτελεσμένη Αναγέννηση» (Executed Renaissance). Παράλληλα, εγκαταλείφθηκαν οι προηγούμενες πολιτικές ανοχής και ενίσχυσης της ουκρανικής γλώσσας και εκπαίδευσης, με τη θέση τους να παίρνει μια επιθετική εκστρατεία εκρωσισμού. Οι εξελίξεις αυτές επέφεραν βαρύ πλήγμα στον κοινωνικό, πνευματικό και πολιτιστικό ιστό της χώρας.

Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η σοβιετική εξουσία επέβαλε απόλυτη σιωπή γύρω από τον λιμό. Οι θάνατοι καταγράφονταν συστηματικά ως αποτέλεσμα άλλων αιτιών, όπως καρδιακή ανεπάρκεια ή τύφος, τα στοιχεία των απογραφών αποκρύπτονταν, ενώ σε ξένους δημοσιογράφους απαγορευόταν η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.

Η προσπάθεια να αποκαλυφθεί η πραγματική διάσταση της τραγωδίας άρχισε να αποκτά δυναμική τη δεκαετία του 1980. Καθοριστική ήταν η συμβολή της ουκρανικής διασποράς, των ερευνητών Ρόμπερτ Κόνκουεστ και Τζέιμς Μέις, καθώς και της Ειδικής Επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου για τον Λιμό στην Ουκρανία. Μετά την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ το 1986, η πολιτική μεγαλύτερης διαφάνειας, γνωστή ως «γκλάσνοστ», δημιούργησε σταδιακά περιθώρια ώστε Ουκρανοί συγγραφείς και ιστορικοί να μιλήσουν ανοιχτά για όσα είχαν συμβεί. Το 1990, οι σοβιετικές αρχές της Ουκρανίας αναγνώρισαν τελικά ότι ο λιμός αποτελούσε ανθρωπογενή καταστροφή, η οποία προκλήθηκε από τις πολιτικές του σταλινικού καθεστώτος.

Μετά την ανεξαρτησία της Ουκρανίας το 1991, το άνοιγμα των αρχείων της KGB έφερε στο φως εκτεταμένο τεκμηριωτικό υλικό για την κρατική καταστολή και τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν την περίοδο του λιμού. Το 2003, το ουκρανικό κοινοβούλιο (Βερχόβνα Ράντα) αναγνώρισε επίσημα το Χολοντομόρ ως γενοκτονία. Έκτοτε, δεκάδες εθνικά κοινοβούλια, διεθνείς οργανισμοί και επιστημονικά ιδρύματα έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες αναγνωρίσεις.

Το Χολοντομόρ, όπως ονομάστηκε ο μεγάλος λιμός της περιόδου 1932-1933, παραμένει μία από τις πλέον τραυματικές σελίδες της σύγχρονης ουκρανικής ιστορίας και σημείο αναφοράς στη συζήτηση για τα εγκλήματα του σταλινικού καθεστώτος.

Οι πιο πρόσφατες διεθνείς καταγραφές μιλούν για 3,3 ως και 7,5 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ σύμφωνα με το Κίεβο, οι δημογραφικές απώλειες εξαιτίας του λιμού ανήλθαν σε 10 εκατομμύρια, με 3,9 άμεσους θανάτους από το λιμό και επιπλέον 6,1 εκατομμύρια ως έλλειμμα γεννήσεων.

Έξι ημέρες εκεχειρίας για τρόφιμα και φάρμακα στο Όλεσκι

Η ανθρωπιστική κρίση στο Όλεσκι, πόλη της περιφέρειας της Χερσώνας υπό ρωσική κατοχή σχεδόν από το ξεκίνημα της εισβολής, δείχνει τι σημαίνει για τους αμάχους να εξαρτάται η πρόσβασή τους σε τρόφιμα και φάρμακα από μια διαπραγμάτευση. Έπειτα από μήνες σοβαρών ελλείψεων, μια εξαήμερη τοπική εκεχειρία, με διεθνή συμμετοχή και τη συμβολή της Μελάνια Τραμπ, επέτρεψε τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και την απομάκρυνση κατοίκων.

Η επιχείρηση έσωσε ζωές. Το γεγονός ότι χρειάστηκε συμφωνία για να φτάσουν βασικά αγαθά και να μπορέσουν άμαχοι να φύγουν αποτυπώνει τις συνθήκες που είχαν αναγκαστεί να υπομείνουν οι κάτοικοι. Την ίδια ώρα, σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν υποδομές από τις οποίες εξαρτώνται εκατομμύρια άμαχοι.

Η κατοχή και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν απομονώσει κοινότητες, έχουν εκτοπίσει κατοίκους και έχουν καταστήσει άλλους εξαρτημένους από το αν και πότε θα φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια. Στα κατεχόμενα εδάφη, το Κρεμλίνο αμφισβητεί ανοιχτά τη νομιμότητα της ουκρανικής κρατικής υπόστασης και επιδιώκει να επιβάλει ρωσικό πολιτικό, πολιτιστικό και θεσμικό έλεγχο.

Τι γνωρίζει σήμερα η διεθνής κοινότητα

Δορυφορικές εικόνες, ανεξάρτητες έρευνες, μαρτυρίες αυτοπτών και διεθνής παρακολούθηση έχουν τεκμηριώσει εκτενώς τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές και τις συνέπειές τους στους αμάχους. Η επιτροπή του ΟΗΕ έχει πλέον αποδώσει τη συστηματική στέρηση βασικών ενεργειακών υπηρεσιών σε ρωσική κρατική πολιτική και έχει χαρακτηρίσει την εφαρμογή της έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Καθώς πλησιάζει ο βαρύς χειμώνας, εκατομμύρια Ουκρανοί αντιμετωπίζουν ξανά την προοπτική να ζήσουν με διακοπές στο ρεύμα, στη θέρμανση και στο νερό. Η απειλή προκύπτει από τη σκόπιμη καταστροφή των εγκαταστάσεων που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Το 1932-1933, η τροφή χρησιμοποιήθηκε ως όπλο εναντίον των Ουκρανών. Το 2026, τον ίδιο ρόλο αποκτούν, όπως φαίνεται, η θέρμανση, ο ηλεκτρισμός και το νερό.

Πηγή: protothema.gr