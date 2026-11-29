Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Λικούντ και του Γιασάρ, η συνάντηση ξεκίνησε με ενημέρωση για ζητήματα ασφαλείας και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στις προοπτικές συγκρότησης κυβέρνησης. Τα δύο κόμματα ανέφεραν ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε «επαγγελματικό κλίμα», επισημαίνοντας πως «και οι δύο πλευρές επιδίωξαν να γεφυρώσουν τις σημαντικές διαφορές που τις χωρίζουν».

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, οι διαφωνίες παρέμειναν έντονες και μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης. Μάλιστα, φέρεται να αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθούν νέες επαφές μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων των δύο πλευρών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Άιζενκοτ ξεκαθάρισε στον Νετανιάχου ότι εξακολουθεί να στηρίζει τους πολιτικούς του συμμάχους και πως το Λικούντ και τα συνεργαζόμενα με αυτό κόμματα μπορούν να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση, αφού πρώτα αυτή σχηματιστεί, αποδεχόμενα τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση του Νετανιάχου, το βράδυ του Σαββάτου, ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει δεύτερος τη θέση του πρωθυπουργού, στο πλαίσιο συμφωνίας εναλλαγής στην ηγεσία της κυβέρνησης με τον Άιζενκοτ. Η συγκεκριμένη πρόταση είχε ως αποτέλεσμα ο τελευταίος να δώσει στο Λικούντ προθεσμία 24 ωρών για την επίτευξη συμφωνίας σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού.

Την ίδια ώρα, παράλληλες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Γιασάρ και του κόμματος B’Yachad, υπό τον Ναφτάλι Μπένετ, βρίσκονταν σε εξέλιξη για περισσότερες από τρεις ώρες. Κεντρικό σημείο διαφωνίας παραμένει το ζήτημα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας των υπερορθόδοξων Εβραίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπένετ είναι ο μοναδικός επικεφαλής κόμματος από το πολιτικό μπλοκ του Άιζενκοτ που τάσσεται υπέρ του σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή του Λικούντ.

Πηγή: protothema.gr