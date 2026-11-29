Όπως αναφέρει η EΡΤ, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, καθώς καθώς υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου, όπου οδηγήθηκαν μέσω του υπόγειου χώρου στάθμευσης και όχι από την κεντρική είσοδο.

Οι γονείς της 15χρονης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μαστροπείας, ενώ σε βάρος άλλων συλληφθέντων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης.

Το κορίτσι έχει απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή από το οικογενειακό του περιβάλλον και βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας, λαμβάνοντας την απαραίτητη υποστήριξη.

Τρεις σημειώσεις στο τετράδιο της 15χρονης ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες συλλήψεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουν οι αστυνομικοί σε τρεις σημειώσεις που εντοπίστηκαν στο τετράδιο της 15χρονης. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι σημειώσεις θα αποτελέσουν ενδεχομένως τη βάση για την ταυτοποίηση επιπλέον εμπλεκομένων.

Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η κακοποίηση διαρκούσε τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια. Η ίδια η ανήλικη, ωστόσο, έχει καταθέσει ότι η σεξουαλική εκμετάλλευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις οκτώ ετών, ενώ έχει καταγγείλει περιστατικό κακοποίησης και σε μικρότερη ηλικία.

Ο ρόλος των γονέων και του 45χρονου

Η 15χρονη κατέθεσε ότι η 48χρονη μητέρα της οργάνωνε τη σεξουαλική εκμετάλλευσή της έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων, ενώ ο πατέρας γνώριζε τι συνέβαινε.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης τον ακριβή ρόλο ενός 45χρονου συλληφθέντος, ο οποίος φέρεται να διευκόλυνε τη μητέρα, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά της ανήλικης. Ο συγκεκριμένος άνδρας έχει καταγγελθεί από το κορίτσι και για σεξουαλική κακοποίηση.

Η 15χρονη έχει καταγγείλει, παράλληλ τους γονείς της για συστηματική άσκηση σωματικής βίας σε βάρος της, για να την εξαναγκάζουν να υποκύπτει στις απαιτήσεις τους.

«Θέλω να με πάρεις από εδώ γιατί υποφέρω»

Καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης ήταν η συμβολή ενός 47χρονου, στον οποίο η ανήλικη εμπιστεύτηκε όσα καταγγέλλει ότι βίωνε στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Ο άνδρας φέρεται να γνώρισε το κορίτσι στα τέλη Αυγούστου. Αρχικά του μίλησε για περιστατικά παραμέλησης και σωματικής βίας, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε τη σεξουαλική εκμετάλλευση που, όπως υποστήριξε, υφίστατο επί σειρά ετών.

«Θέλω να με πάρεις από το σπίτι. Θέλω να με πάρεις από εδώ γιατί υποφέρω», φέρεται να του είπε η ανήλικη, που όπως λέει ο ίδιος, φοβόταν να καταγγείλει τους γονείς της και να μιλήσει στους αστυνομικούς.

Σημαντικό στοιχείο για την έρευνα αποτέλεσε ένα χειρόγραφο σημείωμα του κοριτσιού, με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου, το οποίο παραδόθηκε στις αστυνομικές Αρχές.

Στις 21 Νοεμβρίου, με τη σύμφωνη γνώμη της ανήλικης, ο 47χρονος επικοινώνησε με την τηλεφωνική γραμμή SOS 1056 του «Χαμόγελου του Παιδιού». Την επομένη συνόδευσε το κορίτσι στην Αστυνομία, όπου έδωσε ένορκη κατάθεση και παρέδωσε στοιχεία στις Αρχές.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η 15χρονη φοβόταν να καταγγείλει όσα βίωνε και χρειάστηκε επανειλημμένη ενθάρρυνση προκειμένου να μιλήσει στους αστυνομικούς.

Πηγή: protothema.gr