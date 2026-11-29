Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου θα βρεθούν σημαντικά ζητήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής κινητικότητας, με έμφαση στα δικαιώματα των επιβατών, την προσβασιμότητα, τη συνδεσιμότητα, την απανθρακοποίηση των μεταφορών και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

Η Υπουργός θα αναδείξει τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες μεταφορών και της ενίσχυσης της συνδεσιμότητας της Κύπρου με την υπόλοιπη Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών κρατών μελών.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, η κ. Τσολάκη θα συμμετάσχει επίσης σε γεύμα εργασίας με αντικείμενο την οδική ασφάλεια, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου, η Υπουργός θα συμμετάσχει, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων και Εταιρειών Υποδομής (CER), σε εκδήλωση με αντικείμενο τις μελλοντικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και τις επενδύσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές.