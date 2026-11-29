Η ίδια αποκάλυψε την περιπέτειά της σε συνέντευξη που παραχώρησε στο VoiceNews.gr, περιγράφοντας πώς η 36χρονη κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της και να την πείσει να επενδύσει χρήματα σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα στο Κολωνάκι.

Η γνωριμία των δύο γυναικών ξεκίνησε όταν η λογίστρια νοίκιασε ένα σπίτι ιδιοκτησίας της βουλευτού στην Εκάλη. Η κυρία Αθανασίου θυμάται ότι η νεαρή γυναίκα κυκλοφορούσε με ένα μεγάλο, πολυτελές αυτοκίνητο, ενώ της είχε εκμυστηρευτεί ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με τη βουλευτή, η 36χρονη ήταν αρχικά συνεπής στην καταβολή των ενοικίων, ενώ με την πάροδο του χρόνου οι δύο γυναίκες ήρθαν πολύ κοντά. «Είχαμε μια σχέση μάνας-κόρης», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Αθανασίου.

Η επιχειρηματική ευκαιρία στο Κολωνάκι

Κάποια στιγμή, η λογίστρια μίλησε στη βουλευτή για μια επιχειρηματική ευκαιρία στο Κολωνάκι. Επρόκειτο για ένα κατάστημα στο οποίο, όπως της έλεγε, άξιζε να επενδύσει κάποιος.Η Μαρία Αθανασίου εμφανίστηκε αρχικά διστακτική, όμως η 36χρονη επέμενε, ζητώντας συγκεκριμένα 35.000 ευρώ για την αγορά του franchise. «Εγώ δεν ήθελα, αλλά εκείνη επέμενε», ανέφερε η βουλευτής, περιγράφοντας πώς τελικά πείστηκε να προχωρήσει στην επένδυση.

Ωστόσο, πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος χωρίς να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον γιο της βουλευτού στην απόφαση να επισκεφθεί ο ίδιος το κατάστημα στο Κολωνάκι, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε. Εκεί τον περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη.

Οι ενοικιαστές του καταστήματος τον ενημέρωσαν ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να αποχωρήσουν από τον χώρο, παρά το γεγονός ότι η λογίστρια είχε παρουσιάσει στην οικογένεια της βουλευτού μισθωτήριο συμβόλαιο, υποστηρίζοντας ότι είχε ήδη εξασφαλίσει το ακίνητο.

Οι κομμωτές και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Οι υποψίες της Μαρίας Αθανασίου ενισχύθηκαν όταν εμφανίστηκαν και άλλοι επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων κομμωτές, οι οποίοι υποστήριζαν ότι είχαν επίσης πέσει θύματα της 36χρονης.

Όπως εξήγησε στη συνέντευξή της, τότε ήταν που η ίδια και η οικογένειά της αντιλήφθηκαν ότι βρίσκονταν αντιμέτωποι με μια υπόθεση που ενδεχομένως είχε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και αποφάσισαν να κινηθούν δικαστικά.

Σύμφωνα με τη βουλευτή, η λογίστρια έχει ήδη καταδικαστεί στο πλαίσιο του ποινικού σκέλους της υπόθεσης, ενώ εκκρεμεί ακόμη η εκδίκαση της αστικής υπόθεσης για τη διεκδίκηση των χρημάτων.Η υπόθεση χρονολογείται από το 2020 και, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περίπου έξι χρόνια, η Μαρία Αθανασίου εξακολουθεί να περιμένει την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Πηγή: protothema.gr