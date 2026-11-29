Τα τελευταία χρόνια, οι νέες ανάγκες που δημιουργούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν οδηγήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, με αρκετές χώρες να υιοθετούν διαφορετικές λύσεις για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ζώνες ελεγχόμενων εκπομπών, στις οποίες περιορίζεται ή απαγορεύεται η πρόσβαση παλαιότερων οχημάτων που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα ή οι νέες λωρίδες συνεπιβατισμού που δίνουν προτεραιότητα στα οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από έναν επιβάτες.

Μια ακόμη αλλαγή που αρχίζει να υιοθετείται σε ορισμένες χώρες αφορά την εισαγωγή νέων συμβόλων σε βασικά μέσα ρύθμισης της κυκλοφορίας και, πιο συγκεκριμένα, στους φωτεινούς σηματοδότες

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γαλλία, όπου σε ορισμένους δρόμους κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της φωτεινής σηματοδότησης σε συγκεκριμένες διασταυρώσεις με ένα κόκκινο φανάρι σε σχήμα σταυρού, το οποίο μάλιστα οι Γάλλοι ονομάζουν «ελληνικό σταυρό».

Ο κόκκινος σταυρός είναι απαραίτητος προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οδηγοί δεν κινδυνεύουν όταν στρίβουν αριστερά σε μία διασταύρωση. Και αυτό γιατί αν ο οδηγός θέλει να στρίψει αριστερά, και δει τον κόκκινο σταυρό αναμμένο, ξέρει ότι δεν έρχονται αυτοκίνητα από το απέναντι ρεύμα, γιατί έχουν κόκκινο, επομένως μπορεί να περάσει.

Σε αντίθετη περίπτωση, αν ο σταυρός είναι σβησμένος, σημαίνει ότι οι απέναντι έχουν πράσινο – άρα ο οδηγός πρέπει να προσέξει και να δώσει προτεραιότητα πριν στρίψει. Όπως είναι ευκόλως κατανοητό, επειδή έχουμε συνδυάσει το κόκκινο χρώμα στους φωτεινούς σηματοδότες με την ακινητοποίηση των οχημάτων μας, οι οδηγοί θα χρειαστούν ένα διάστημα προσαρμογής μέχρι να συνηθίσουν αυτή τη νέα σήμανση.

Επομένως ο κόκκινος σταυρός δεν σημαίνει ότι κοκαλώνουμε, απλά ότι μπορούμε να στρίψουμε αριστερά σε διασταύρωση χωρίς να ανησυχούμε. Πρόκειται για ενημερωτικό φανάρι που βοηθά τους οδηγούς να στρίβουν αριστερά με μεγαλύτερη ασφάλεια, μειώνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης και βελτιώνοντας τη ροή της κυκλοφορίας.

Η χρήση αυτού του πρόσθετου σήματος συμβάλλει στην ομαλότερη ροή της κυκλοφορίας, ειδικά σε πόλεις με συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση όπως το Παρίσι, με το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε ώρες αιχμής.

Πηγή: carandmotor.gr