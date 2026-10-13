Κάτι αλλάζει στον τρόπο που μαθαίνουν ξένες γλώσσες τα παιδιά στα σχολεία της Κύπρου - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από την εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL, η οποία εφαρμόζεται σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Κύπρου και βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά.

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενημέρωσε τις σχολικές μονάδες για τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο του Συντονιστικού Κέντρου CLIL για το 2026-2027, με προθεσμία μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Πέρα όμως από τις διαδικασίες και τις προθεσμίες, το ενδιαφέρον για τους γονείς βρίσκεται αλλού...τι ακριβώς είναι αυτή η προσέγγιση και πώς μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα του παιδιού τους στο σχολείο;

Τι είναι το CLIL και γιατί διαφέρει από ένα συνηθισμένο μάθημα;

Το CLIL προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις Content and Language Integrated Learning και περιγράφει μια προσέγγιση κατά την οποία η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συνδυάζεται με τη διδασκαλία άλλου γνωστικού περιεχομένου.

Με απλά λόγια, η γλώσσα δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ξεχωριστό μάθημα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται ως εργαλείο μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να συμμετέχει σε μια δραστηριότητα για τα ζώα, τα χρώματα ή το περιβάλλον και παράλληλα να έρχεται σε επαφή με λέξεις μιας ξένης γλώσσας.

Η βασική ιδέα είναι ότι η γλώσσα αποκτά νόημα μέσα από όσα κάνει και μαθαίνει το παιδί, αντί να περιορίζεται στην απομνημόνευση λέξεων.

Τι σημαίνει αυτό για τα παιδιά του νηπιαγωγείου;

Στην Προδημοτική Εκπαίδευση, τα κριτήρια που δημοσιοποίησε το Υπουργείο προβλέπουν ότι, για να λάβει ένα νηπιαγωγείο οποιαδήποτε από τις τρεις διακρίσεις CLIL, θα πρέπει όλα τα παιδιά του σχολείου να συμμετέχουν στην εφαρμογή της προσέγγισης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα νηπιαγωγεία της Κύπρου εφαρμόζουν υποχρεωτικά το CLIL. Αφορά τις σχολικές μονάδες που επιλέγουν να το εφαρμόσουν και επιδιώκουν τη σχετική διάκριση.

Σημαντικό είναι επίσης ότι η προσέγγιση δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συνεργάζονται με συμβούλους, να συμμετέχουν σε συνδιδασκαλίες και να οργανώνουν δραστηριότητες στο πλαίσιο της εφαρμογής της.

Και τι ισχύει στα δημοτικά;

Στη Δημοτική Εκπαίδευση, η συμμετοχή των μαθητών αποτελεί βασικό κριτήριο για τις διακρίσεις που μπορούν να λάβουν τα σχολεία.

Συγκεκριμένα, για τη χάλκινη διάκριση απαιτείται τουλάχιστον το 20% των μαθητών να διδάσκεται μέσω της προσέγγισης CLIL, για την αργυρή το ποσοστό ανεβαίνει στο 30%, ενώ για τη χρυσή φτάνει στο 75%.

Τα ποσοστά αυτά αποτελούν κριτήρια βράβευσης των σχολικών μονάδων και όχι γενική υποχρέωση συμμετοχής για όλους τους μαθητές.

Παράλληλα, προβλέπονται απαιτήσεις για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν την προσέγγιση, τη συνεργασία με συμβούλους και την ενημέρωση των οικογενειών.

Οι γονείς δεν μένουν έξω από τη διαδικασία

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των κριτηρίων είναι ο ρόλος που δίνεται στην ενημέρωση των γονέων.

Ακόμη και για τη χάλκινη διάκριση, τα σχολεία πρέπει να έχουν ενημερώσει τους γονείς ή κηδεμόνες για την εφαρμογή της προσέγγισης, μέσω ενημερωτικού υλικού και συνοδευτικής επιστολής.

Για τις υψηλότερες διακρίσεις, προβλέπεται μεγαλύτερη επαφή με τις οικογένειες.

Στα δημοτικά, για παράδειγμα, περιλαμβάνονται η παρουσίαση δραστηριοτήτων προς τους γονείς και, στην περίπτωση της χρυσής διάκρισης, η διοργάνωση ημερίδας ή δειγματικών μαθημάτων CLIL.

Αντίστοιχες πρόνοιες υπάρχουν και για τα νηπιαγωγεία, όπου δίνεται έμφαση στην παρουσίαση δραστηριοτήτων και στην ενημέρωση της σχολικής ιστοσελίδας.

Έτσι, οι γονείς μπορούν να αποκτούν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει μέσα στην τάξη και πώς εφαρμόζεται στην πράξη αυτή η εκπαιδευτική προσέγγιση.

Τι μπορούν να ρωτήσουν οι γονείς στο σχολείο τους;

Για έναν γονιό που ακούει πρώτη φορά τον όρο CLIL, το πιο χρήσιμο δεν είναι να γνωρίζει απλώς την ονομασία του προγράμματος.

Είναι να καταλάβει τι σημαίνει για το δικό του παιδί.

Μπορεί, για παράδειγμα, να ρωτήσει εάν το σχολείο εφαρμόζει την προσέγγιση, σε ποιες τάξεις ή δραστηριότητες χρησιμοποιείται, ποια γλώσσα αξιοποιείται και με ποιον τρόπο ενημερώνονται οι οικογένειες.

Εξίσου χρήσιμο είναι να μάθει εάν υπάρχουν δραστηριότητες που μπορεί να γνωρίσει ή να παρακολουθήσει, ώστε να κατανοήσει καλύτερα τη μαθησιακή εμπειρία του παιδιού του.

Τι πρέπει να γίνει μέχρι τις 12 Οκτωβρίου;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι σχολικές μονάδες που εφαρμόζουν ήδη το CLIL, αλλά και όσες επιθυμούν να το υιοθετήσουν, καλούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο μητρώο του Συντονιστικού Κέντρου μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Η διαδικασία αφορά τα σχολεία και όχι τους γονείς, οι οποίοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν προσωπική αίτηση.

Η εγγραφή διευκολύνει τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων σε δίκτυα και δράσεις CLIL. Παράλληλα, το Υπουργείο γνωστοποίησε τα κριτήρια για τις διακρίσεις που απονέμονται ανά διετία, διευκρινίζοντας ότι θα ακολουθήσει ξεχωριστή ενημέρωση για τις σχετικές αιτήσεις.

Το ουσιαστικό για τους γονείς είναι να γνωρίζουν ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να ενταχθεί και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες. Και όσο καλύτερα γνωρίζουν τι εφαρμόζεται στο σχολείο του παιδιού τους, τόσο πιο ουσιαστικά μπορούν να συμμετέχουν στη μαθησιακή του πορεία.