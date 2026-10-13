Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚάτι αλλάζει στον τρόπο που μαθαίνουν ξένες γλώσσες τα παιδιά στα σχολεία της Κύπρου - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάτι αλλάζει στον τρόπο που μαθαίνουν ξένες γλώσσες τα παιδιά στα σχολεία της Κύπρου - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

 13.10.2026 - 06:23
Κάτι αλλάζει στον τρόπο που μαθαίνουν ξένες γλώσσες τα παιδιά στα σχολεία της Κύπρου - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Μπορεί ένα παιδί να μαθαίνει μια ξένη γλώσσα χωρίς να βρίσκεται σε ένα συνηθισμένο μάθημα γλώσσας; Να αποκτά νέες γνώσεις, να συμμετέχει σε δραστηριότητες και, την ίδια στιγμή, να εξοικειώνεται με λέξεις και εκφράσεις μιας άλλης γλώσσας;

Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από την εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL, η οποία εφαρμόζεται σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Κύπρου και βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά.

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενημέρωσε τις σχολικές μονάδες για τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο του Συντονιστικού Κέντρου CLIL για το 2026-2027, με προθεσμία μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Πέρα όμως από τις διαδικασίες και τις προθεσμίες, το ενδιαφέρον για τους γονείς βρίσκεται αλλού...τι ακριβώς είναι αυτή η προσέγγιση και πώς μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα του παιδιού τους στο σχολείο;

Τι είναι το CLIL και γιατί διαφέρει από ένα συνηθισμένο μάθημα;

Το CLIL προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις Content and Language Integrated Learning και περιγράφει μια προσέγγιση κατά την οποία η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συνδυάζεται με τη διδασκαλία άλλου γνωστικού περιεχομένου.

Με απλά λόγια, η γλώσσα δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ξεχωριστό μάθημα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται ως εργαλείο μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να συμμετέχει σε μια δραστηριότητα για τα ζώα, τα χρώματα ή το περιβάλλον και παράλληλα να έρχεται σε επαφή με λέξεις μιας ξένης γλώσσας.

Η βασική ιδέα είναι ότι η γλώσσα αποκτά νόημα μέσα από όσα κάνει και μαθαίνει το παιδί, αντί να περιορίζεται στην απομνημόνευση λέξεων.

Τι σημαίνει αυτό για τα παιδιά του νηπιαγωγείου;

Στην Προδημοτική Εκπαίδευση, τα κριτήρια που δημοσιοποίησε το Υπουργείο προβλέπουν ότι, για να λάβει ένα νηπιαγωγείο οποιαδήποτε από τις τρεις διακρίσεις CLIL, θα πρέπει όλα τα παιδιά του σχολείου να συμμετέχουν στην εφαρμογή της προσέγγισης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα νηπιαγωγεία της Κύπρου εφαρμόζουν υποχρεωτικά το CLIL. Αφορά τις σχολικές μονάδες που επιλέγουν να το εφαρμόσουν και επιδιώκουν τη σχετική διάκριση.

Σημαντικό είναι επίσης ότι η προσέγγιση δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συνεργάζονται με συμβούλους, να συμμετέχουν σε συνδιδασκαλίες και να οργανώνουν δραστηριότητες στο πλαίσιο της εφαρμογής της.

Και τι ισχύει στα δημοτικά;

Στη Δημοτική Εκπαίδευση, η συμμετοχή των μαθητών αποτελεί βασικό κριτήριο για τις διακρίσεις που μπορούν να λάβουν τα σχολεία.

Συγκεκριμένα, για τη χάλκινη διάκριση απαιτείται τουλάχιστον το 20% των μαθητών να διδάσκεται μέσω της προσέγγισης CLIL, για την αργυρή το ποσοστό ανεβαίνει στο 30%, ενώ για τη χρυσή φτάνει στο 75%.

Τα ποσοστά αυτά αποτελούν κριτήρια βράβευσης των σχολικών μονάδων και όχι γενική υποχρέωση συμμετοχής για όλους τους μαθητές.

Παράλληλα, προβλέπονται απαιτήσεις για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν την προσέγγιση, τη συνεργασία με συμβούλους και την ενημέρωση των οικογενειών.

Οι γονείς δεν μένουν έξω από τη διαδικασία

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των κριτηρίων είναι ο ρόλος που δίνεται στην ενημέρωση των γονέων.

Ακόμη και για τη χάλκινη διάκριση, τα σχολεία πρέπει να έχουν ενημερώσει τους γονείς ή κηδεμόνες για την εφαρμογή της προσέγγισης, μέσω ενημερωτικού υλικού και συνοδευτικής επιστολής.

Για τις υψηλότερες διακρίσεις, προβλέπεται μεγαλύτερη επαφή με τις οικογένειες.

Στα δημοτικά, για παράδειγμα, περιλαμβάνονται η παρουσίαση δραστηριοτήτων προς τους γονείς και, στην περίπτωση της χρυσής διάκρισης, η διοργάνωση ημερίδας ή δειγματικών μαθημάτων CLIL.

Αντίστοιχες πρόνοιες υπάρχουν και για τα νηπιαγωγεία, όπου δίνεται έμφαση στην παρουσίαση δραστηριοτήτων και στην ενημέρωση της σχολικής ιστοσελίδας.

Έτσι, οι γονείς μπορούν να αποκτούν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει μέσα στην τάξη και πώς εφαρμόζεται στην πράξη αυτή η εκπαιδευτική προσέγγιση.

Τι μπορούν να ρωτήσουν οι γονείς στο σχολείο τους;

Για έναν γονιό που ακούει πρώτη φορά τον όρο CLIL, το πιο χρήσιμο δεν είναι να γνωρίζει απλώς την ονομασία του προγράμματος.

Είναι να καταλάβει τι σημαίνει για το δικό του παιδί.

Μπορεί, για παράδειγμα, να ρωτήσει εάν το σχολείο εφαρμόζει την προσέγγιση, σε ποιες τάξεις ή δραστηριότητες χρησιμοποιείται, ποια γλώσσα αξιοποιείται και με ποιον τρόπο ενημερώνονται οι οικογένειες.

Εξίσου χρήσιμο είναι να μάθει εάν υπάρχουν δραστηριότητες που μπορεί να γνωρίσει ή να παρακολουθήσει, ώστε να κατανοήσει καλύτερα τη μαθησιακή εμπειρία του παιδιού του.

Τι πρέπει να γίνει μέχρι τις 12 Οκτωβρίου;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι σχολικές μονάδες που εφαρμόζουν ήδη το CLIL, αλλά και όσες επιθυμούν να το υιοθετήσουν, καλούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο μητρώο του Συντονιστικού Κέντρου μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Η διαδικασία αφορά τα σχολεία και όχι τους γονείς, οι οποίοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν προσωπική αίτηση.

Η εγγραφή διευκολύνει τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων σε δίκτυα και δράσεις CLIL. Παράλληλα, το Υπουργείο γνωστοποίησε τα κριτήρια για τις διακρίσεις που απονέμονται ανά διετία, διευκρινίζοντας ότι θα ακολουθήσει ξεχωριστή ενημέρωση για τις σχετικές αιτήσεις.

Το ουσιαστικό για τους γονείς είναι να γνωρίζουν ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να ενταχθεί και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες. Και όσο καλύτερα γνωρίζουν τι εφαρμόζεται στο σχολείο του παιδιού τους, τόσο πιο ουσιαστικά μπορούν να συμμετέχουν στη μαθησιακή του πορεία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόδραση 18χρονου: Φωτογραφία μαρτυρεί ότι δεν έφερε χειροπέδες - Εμπλεκόταν και σε θανατηφόρο το 2024 (VIDEO)
Τρόμος στους δρόμους της Λεμεσού: Κουκουλοφόροι με μοτοσικλέτες λήστευαν ποδηλάτες - Τραυματίστηκε 50χρονη
Τραγωδία σε λούνα παρκ στις ΗΠΑ: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση από roller coaster
Εορτολόγιο: Πάρα πολλά ονόματα γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ένας από τους πρωταγωνιστές του Breaking Bad

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυπριακό: Στο τραπέζι των συνομιλιών οι 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη -Το έγγραφο των συγκλίσεων και το στοίχημα της σημερινής συνάντησης με τον Ερχιουρμάν

 13.10.2026 - 06:21
Επόμενο άρθρο

Έκπτωση στην έκπτωση; - Τι γίνεται με τα ρούχα που μένουν απούλητα στην Κύπρο

 13.10.2026 - 06:25
ΠτΔ: Τι δηλώνει για την απόσυρση Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των Προεδρικών

ΠτΔ: Τι δηλώνει για την απόσυρση Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των Προεδρικών

Την απόσυρση του ενδιαφέροντος της υποψηφιότητας της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές κλήθηκε να σχολιάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Τι δηλώνει για την απόσυρση Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των Προεδρικών

ΠτΔ: Τι δηλώνει για την απόσυρση Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των Προεδρικών

  •  13.10.2026 - 10:45
Παμπορίδης: «Δεν αποσύρω την υποψηφιότητά μου ούτε με το καλό ούτε με το άγριο» – Μήνυμα στον ΔΗΣΥ για το 2028

Παμπορίδης: «Δεν αποσύρω την υποψηφιότητά μου ούτε με το καλό ούτε με το άγριο» – Μήνυμα στον ΔΗΣΥ για το 2028

  •  13.10.2026 - 08:51
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Μοτοσικλετιστής σύρθηκε στον αυτοκινητόδρομο μετά από σύγκρουση – Βίντεο από το σημείο

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Μοτοσικλετιστής σύρθηκε στον αυτοκινητόδρομο μετά από σύγκρουση – Βίντεο από το σημείο

  •  13.10.2026 - 10:52
ΠτΔ για ακρίβεια: Έχουμε την οικονομική δυνατότητα να παίρνουμε μέτρα - Κινούμαστε σε τρεις κατευθύνσεις

ΠτΔ για ακρίβεια: Έχουμε την οικονομική δυνατότητα να παίρνουμε μέτρα - Κινούμαστε σε τρεις κατευθύνσεις

  •  13.10.2026 - 10:46
Έντονη ανησυχία μετά τις καταγγελίες 5 γυναικών: Μπορεί να ανασταλεί η άδεια του γυναικολόγου πριν την εκδίκαση; (VIDEO)

Έντονη ανησυχία μετά τις καταγγελίες 5 γυναικών: Μπορεί να ανασταλεί η άδεια του γυναικολόγου πριν την εκδίκαση; (VIDEO)

  •  13.10.2026 - 14:02
Συγκλονίζει η μητέρα του Κυπριανού στη δίκη για τα Τέμπη: «Αντί να τον ντύνω γαμπρό, τον έντυνα νεκρό»

Συγκλονίζει η μητέρα του Κυπριανού στη δίκη για τα Τέμπη: «Αντί να τον ντύνω γαμπρό, τον έντυνα νεκρό»

  •  13.10.2026 - 11:43
Απόδραση 18χρονου: Φωτογραφία μαρτυρεί ότι δεν έφερε χειροπέδες - Εμπλεκόταν και σε θανατηφόρο το 2024 (VIDEO)

Απόδραση 18χρονου: Φωτογραφία μαρτυρεί ότι δεν έφερε χειροπέδες - Εμπλεκόταν και σε θανατηφόρο το 2024 (VIDEO)

  •  13.10.2026 - 08:35
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να «κατεβάσει» από Spotify και YouTube τα τραγούδια της Άννας Βίσση;

Ρωτήσαμε το ChatGPT: Μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να «κατεβάσει» από Spotify και YouTube τα τραγούδια της Άννας Βίσση;

  •  13.10.2026 - 14:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα