Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ένας από τους πρωταγωνιστές του Breaking Bad

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, ο ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρός τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Τέξας. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του, ενώ οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για αυτοχειρία.

Ο Mitte απέκτησε διεθνή αναγνωρισιμότητα υποδυόμενος τον Γουόλτερ «Φλιν» Γουάιτ Τζούνιορ, τον γιο του πρωταγωνιστή Γουόλτερ Γουάιτ, στη σειρά «Breaking Bad», η οποία προβλήθηκε από το 2008 έως το 2013. Συμμετείχε σε 56 επεισόδια της παραγωγής, που συγκαταλέγεται στις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές της εποχής της.

Πέρα από την υποκριτική, ο RJ Mitte είχε ενεργή παρουσία στον αγώνα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ζώντας και ο ίδιος με εγκεφαλική παράλυση, αξιοποίησε τη δημόσια παρουσία του για να προωθήσει την ισότιμη εκπροσώπηση και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον χώρο της ψυχαγωγίας και ευρύτερα στην κοινωνία.

Οι εκπρόσωποί του εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλειά του, αποχαιρετώντας τον ως ηθοποιό, φιλάνθρωπο και υποστηρικτή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr