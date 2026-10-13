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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται μεγάλη κακοκαιρία με βροχές καταιγίδες και χαλάζι - Μέχρι πότε θα διαρκέσει

 13.10.2026 - 06:29
Έρχεται μεγάλη κακοκαιρία με βροχές καταιγίδες και χαλάζι - Μέχρι πότε θα διαρκέσει

Ασθενής χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ωστόσο βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο στο Ιόνιο Πέλαγος κινείται νοτιοανατολικά και θα επηρεάζει την περιοχή από την Τετάρτη το απόγευμα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα τοπικά συννεφιασμένος, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά αναμένονται μεμονωμένες βροχές και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά, τα βόρεια και το εσωτερικό. Σταδιακά μέχρι αργά το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και θα σημειώνονται μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια παροδικά μέτριοι, 4 Μποφορ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ προοδευτικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια όπου αργότερα δεν αποκλείεται η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Κατά τις απογευματινές ώρες και μετά αναμένεται επιδείνωση του καιρού, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα ή και παρατεταμένα.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι να μεταβάλλονται και να ενισχύονται.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

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