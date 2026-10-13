Τρόμος στους δρόμους της Λεμεσού: Κουκουλοφόροι με μοτοσικλέτες λήστευαν ποδηλάτες - Τραυματίστηκε 50χρονη

Στην πρώτη περίπτωση, 23χρονος κατήγγειλε ότι, γύρω στις 3.30π.μ., ενώ διακινείτο με το ποδήλατό του στην οδό Προμαχών Ελευθερίας στη Λεμεσό, τον προσέγγισαν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

Ο συνεπιβάτης κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα και του ζήτησε να του παραδώσει το πορτοφόλι του. Ο 23χρονος, υπό το κράτος φόβου, του παρέδωσε το πορτοφόλι, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό και τραπεζικές κάρτες. Ακολούθως, ο δράστης τον έσπρωξε, επιβιβάστηκε στη μοτοσικλέτα και οι δύο εγκατέλειψαν το σημείο.

Στη δεύτερη περίπτωση, 20χρονη κατήγγειλε ότι, την ίδια ώρα, ενώ διακινείτο με το ποδήλατό της στον ίδιο δρόμο, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το σημείο του πρώτου περιστατικού, την προσέγγισαν έξι άτομα που επέβαιναν σε τρεις μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού και φορούσαν μαύρα ρούχα, κράνη και μαύρες κουκούλες.

Δύο από αυτά κατέβηκαν από τις μοτοσικλέτες και της ζήτησαν να τους παραδώσει τα χρήματά της.

Αφού τους απάντησε ότι δεν είχε χρήματα, της απέσπασαν την τσάντα της, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό και διάφορα προσωπικά της έγγραφα και ακολούθως, εγκατέλειψαν το σημείο.

Στην τρίτη περίπτωση, 50χρονη κατήγγειλε ότι, γύρω στις 4.50π.μ., ενώ διακινείτο με το ποδήλατό της στην οδό Νίκου Παττίχη στη Λεμεσό, την προσέγγισαν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες και είχαν τα πρόσωπά τους καλυμμένα με κουκούλες.

Ένας από αυτούς τράβηξε την τσάντα της, με αποτέλεσμα η 50χρονη να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί ελαφρά στο πρόσωπο και στα χέρια.

Οι δράστες απέσπασαν την τσάντα της, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο και διάφορα άλλα προσωπικά της αντικείμενα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για εντοπισμό των δραστών.