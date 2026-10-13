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Video: Αδιανόητο περιστατικό - Επιτέθηκαν σεξουαλικά σε 16χρονη με... ρομπότ στη Γερμανία

 13.10.2026 - 06:49
Video: Αδιανόητο περιστατικό - Επιτέθηκαν σεξουαλικά σε 16χρονη με... ρομπότ στη Γερμανία

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στη Γερμανία, και συγκεκριμένα στην Κολωνία, τη νύχτα του Σαββάτου, όταν 16χρονη δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από ένα... ρομπότ.

Το ρομπότ «άγγιξε τη νεαρή κοπέλα στο ύψος των γλουτών και έκανε κινήσεις προς τα εμπρός και πίσω στα οπίσθιά της» ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα σε βάρος δύο νεαρών ανδρών που φέρονται ότι χρησιμοποίησαν το μηχάνημα, μεταδίδοντας την ίδια ώρα τις πράξεις σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, η αστυνομία διενεργεί έρευνα σε βάρος του ιδιοκτήτη του ρομπότ, ο οποίος είναι 16 ετών, και ενός συνεργού του, ηλικίας 19 ετών, για «προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας».

Το χρυσοκόκκινο ρομπότ, που έχει ύψος 1,20 μέτρο, πλησίασε τη 16χρονη από πίσω ενώ εκείνη βρισκόταν σε έναν δρόμο της πόλης, μαζί με δύο φίλες της. Ένα βίντεο στο TikTok δείχνει το ρομπότ, συνοδευόμενο από τους δύο εφήβους, να κολλάει πάνω στη νεαρή κοπέλα η οποία, τρομαγμένη, βγάζει μια κραυγή και απομακρύνεται.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τους υπόπτους και το ρομπότ, κρυμμένο στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Κατάσχεσαν τόσο το ρομπότ όσο και τα δύο κινητά τηλέφωνα των νεαρών.

 

 

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