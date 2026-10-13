ΠτΔ: Τι δηλώνει για την απόσυρση Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των Προεδρικών

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο συνέδριο του Forbes, στη Λεμεσό ο ΠτΔ κληθείς να σχολιάσει την απόφαση της κ. Δημητρίου είπε, «γιατί να σχολιάσω εγώ την απόφαση κάποιου πολιτικού αρχηγού; Είναι δική της απόφαση. Ήδη, η κα Δημητρίου εξήγησε τους λόγους, άρα, δεν έχω τίποτε να σχολιάσω».