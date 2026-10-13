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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Τι δηλώνει για την απόσυρση Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των Προεδρικών

 13.10.2026 - 10:45
ΠτΔ: Τι δηλώνει για την απόσυρση Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των Προεδρικών

Την απόσυρση του ενδιαφέροντος της υποψηφιότητας της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές κλήθηκε να σχολιάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο συνέδριο του Forbes, στη Λεμεσό ο ΠτΔ κληθείς να σχολιάσει την απόφαση της κ. Δημητρίου είπε, «γιατί να σχολιάσω εγώ την απόφαση κάποιου πολιτικού αρχηγού; Είναι δική της απόφαση. Ήδη, η κα Δημητρίου εξήγησε τους λόγους, άρα, δεν έχω τίποτε να σχολιάσω». 

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