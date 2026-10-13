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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ για ακρίβεια: Έχουμε την οικονομική δυνατότητα να παίρνουμε μέτρα - Κινούμαστε σε τρεις κατευθύνσεις

 13.10.2026 - 10:46
ΠτΔ για ακρίβεια: Έχουμε την οικονομική δυνατότητα να παίρνουμε μέτρα - Κινούμαστε σε τρεις κατευθύνσεις

Η Κυβέρνηση έχει, ήδη, ανακοινώσει μέτρα στήριξης που υλοποιούνται μέτρα και που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς αν και ενόψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής στην ΕΕ να αναμένομε πρόσθετα μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η Κύπρος έχει πάρει συγκεκριμένη θέση στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών, ειδικότερα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας. Συνεχίζεται η προσπάθεια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο ηγετών. Συζητήθηκαν όλα αυτά και πολύ πρόσφατα στην Κροατία, στη Σύνοδο των Μεσογειακών κρατών.

Αυτούσιες οι δηλώσεις του: 

Από εκεί και πέρα, σε εθνικό επίπεδο έχουμε μέχρι στιγμής ανακοινώσει μέτρα, υλοποιούνται μέτρα που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και χαίρομαι που έχουμε την οικονομική δυνατότητα να το πράξουμε.

Κινούμαστε σε τρεις κατευθύνσεις.

Η πρώτη κατεύθυνση αφορά μέτρα που φέρνουν άμεσα αποτελέσματα. Και αναφέρομαι, για παράδειγμα, στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε αριθμό προϊόντων και ούτω καθεξής.

Το δεύτερο αφορά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό πράξαμε μέσα από τη φορολογική μεταρρύθμιση, μέσα από τη συμφωνία για την ΑΤΑ, δύο φορές με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Τώρα προχωρούμε με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Ο τρίτος πυλώνας όπου εργαζόμαστε είναι πιο θεσμικά να βρεθούν μόνιμες λύσεις. Και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα, αν μιλούμε και για τον ηλεκτρισμό, στο Βασιλικό, για να τροχοδρομηθούν οι εξελίξεις για έλευση του φυσικού αερίου.

Άρα, κινούμαστε στη βάση ενός πλάνου προς τρεις κατευθύνσεις: άμεση ανακούφιση, αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, θεσμικά μέτρα που θα δώσουν μόνιμες λύσεις.

Και τις επόμενες δύο μέρες, στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες που ανέφερε και ο Υπουργός Οικονομικών στο ECOFIN και η συλλογική απόφαση σε επίπεδο 27 θεωρώ ότι θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Επαναλαμβάνω ότι, έχουμε την οικονομική δυνατότητα, λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής, να παίρνουμε μέτρα. Μέτρα που δεν έχουν ληφθεί από άλλες χώρες. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα την κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με την ακρίβεια, για αυτό κινούμαστε στη βάση ενός συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να επιτρέψει η Κομισιόν την παρέκκλιση για μηδενισμό της φορολόγησης στο πετρέλαιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «εμείς εξετάζουμε, πέραν των μέτρων που έχουμε ανακοινώσει, πολλά άλλα μέτρα, κάποια των οποίων χρειάζονται το πράσινο φως της Επιτροπής. Κάποια άλλα δεν χρειάζονται. Παρακολουθούμε καθημερινά τα δεδομένα, το πώς εξελίσσονται και είμαστε εδώ για να ανταποκριθούμε».

Σε ερώτηση αν θα γίνουν τα βήματα εκείνα που πράγματι θα μετατρέψουν την Κύπρο σε ένα περιφερειακό κέντρο Fintech, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θεωρώ ότι η πραγματοποίηση, για πρώτη φορά, ενός τέτοιου συνεδρίου είναι και απόδειξη της κατεύθυνσης στην οποία κινούμαστε, της κατεύθυνσης της οποίας η χώρα μας αναδεικνύεται σταδιακά ως ένας πόλος οικονομικής δραστηριότητας που αφορά, που αγγίζει όλους τους τομείς.

Είμαστε εν μέσω δύο πολέμων, ο ένας μάλιστα στη γειτονιά μας, βλέπετε τα δεδομένα στην Ευρώπη και η χώρα μας είναι εδώ με έναν από τους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, με μια ανεργία που έχει φτάσει τα επίπεδα του 2008, είμαστε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με μια οικονομία που είναι στην κατηγορία Α από όλους τους διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης, με ένα δημόσιο πλεόνασμα, έναν προϋπολογισμό που στάλθηκε στη Βουλή, πλεονασματικό, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και όλα αυτά δεν είναι απλά δείκτες. Όλα αυτά είναι που μας επιτρέπουν να επενδύουμε στους τομείς της Παιδείας, της Υγείας, του Στεγαστικού, του Κράτους Πρόνοιας.

Για μας και στη βάση της φιλοσοφίας μας, του ιδεολογικοπολιτικού μας πλαισίου, η πραγματική ανάπτυξη θα πρέπει να επιστρέφεται στην κοινωνία. Για αυτό είμαστε εδώ, και μέσα από μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική-και πραγματικά χαίρομαι για τα οικονομικά δεδομένα, γιατί φανταστείτε να είχαμε τα οικονομικά δεδομένα του 2012-2013, όχι μόνο δεν θα μπορούσαμε να ανακοινώσουμε μέτρα, αλλά θα προχωρούσαμε και σε αποκοπές, όπως έπραξαν τότε λόγω μιας μη υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής- οι προοπτικές της χώρας μας είναι τεράστιες και είμαστε εδώ για να τις αξιοποιήσουμε».

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