Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο συνέδριο του Forbes, στη Λεμεσό ο ΠτΔ κληθείς να σχολιάσει την απόφαση της κ. Δημητρίου είπε, «γιατί να σχολιάσω εγώ την απόφαση κάποιου πολιτικού αρχηγού; Είναι δική της απόφαση. Ήδη, η κα Δημητρίου εξήγησε τους λόγους, άρα, δεν έχω τίποτε να σχολιάσω».
ΠτΔ: Τι δηλώνει για την απόσυρση Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των Προεδρικών
Την απόσυρση του ενδιαφέροντος της υποψηφιότητας της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές κλήθηκε να σχολιάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Απόδραση 18χρονου: Φωτογραφία μαρτυρεί ότι δεν έφερε χειροπέδες - Εμπλεκόταν και σε θανατηφόρο το 2024 (VIDEO)
Τρόμος στους δρόμους της Λεμεσού: Κουκουλοφόροι με μοτοσικλέτες λήστευαν ποδηλάτες - Τραυματίστηκε 50χρονη
Τραγωδία σε λούνα παρκ στις ΗΠΑ: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση από roller coaster
Εορτολόγιο: Πάρα πολλά ονόματα γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ένας από τους πρωταγωνιστές του Breaking Bad