Κτηνωδία στη Λεμεσό: Πυροβόλησαν σκύλο και τον έβαλαν σε σακούλα - Έδωσε μάχη να κρατηθεί στη ζωή αλλά δεν τα κατάφερε

Σύμφωνα με δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σκύλος ζούσε ως αδέσποτος στους δρόμους και στις ορεινές περιοχές του χωριού για περίπου τρεις μήνες.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, το ζώο φέρεται να πυροβολήθηκε και να χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε μαύρη σακούλα και εγκαταλείφθηκε ενώ ήταν ακόμη ζωντανό.

Εθελόντρια έσπευσε να βοηθήσει τον σκύλο, καταβάλλοντας προσπάθειες για τη διάσωσή του.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές της, το ζώο κατέληξε λίγο αργότερα σε ιδιωτική κτηνιατρική κλινική.

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