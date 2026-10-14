Προσευχηθείτε για μένα, όπως κι εγώ για εσάς: Το πρώτο μήνυμα του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ μετά τη διάγνωση για καρκίνο

Χθες Τρίτη το Βατικανό ανακοίνωσε ότι ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση όζου από τον πνεύμονα που αποδείχτηκε καρκινικός. Ο Πάπας Λέων πάσχει από αδενοκαρκίνωμα, τον πιο συνηθισμένο τύπο καρκίνου του πνεύμονα σε καπνιστές και μη καπνιστές.

Κατά τη διάρκεια της 90λεπτής χειρουργικής επέμβασης στη Ρώμη, οι γιατροί αφαίρεσαν τον κάτω λοβό ενός από τους πνεύμονές του.

«Όπως γνωρίζετε, δεν μπόρεσα να βρεθώ ανάμεσά σας αυτές τις ημέρες», έγραψε ο Λέων σε δήλωση προς τους Καθολικούς που συμμετείχαν σε συμπόσιο για την 10η επέτειο της Amoris laetitia, ενός εγγράφου που συνέταξε ο προκάτοχός του, ο Πάπας Φραγκίσκος.

«Σας ευχαριστώ θερμά για τις προσευχές σας και για το έργο που έχετε επιτελέσει από κοινού. Η ανταλλαγή εμπειριών και η προσεκτική ακρόαση που επιδεικνύετε αποτελούν πράγματι ένα δώρο για ολόκληρη την Εκκλησία», ανέφερε. «Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε για μένα, όπως κι εγώ προσεύχομαι για εσάς».

Η ανάρρωση του Πάπα «εξελίσσεται όπως αναμενόταν», δήλωσαν ο δρ. Λουίτζι Καρμπόνε και ο καθηγητής Στέφανο Μαργαριτόρα στην ανακοίνωσή τους.

Ο Πάπας μπόρεσε να περπατήσει στο δωμάτιό του στο νοσοκομείο και έφαγε πρωινό και μεσημεριανό, αναφέρει το CNN.

Ο ίδιος ο Λέων είχε ανακοινώσει την προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση σε ομιλία του το Σαββατοκύριακο προς τους πιστούς στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, αναφέροντας ότι ο όζος στον πνεύμονά του εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο.

Αν και ο ίδιος δεν είναι γνωστό να είναι καπνιστής και ενώ έχει καταβάλει προσπάθειες για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, υπάρχει ιστορικό καρκίνου σε στενούς συγγενείς του.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Λουί Πρεβόστ, βρίσκεται επί του παρόντος σε θεραπεία για καρκίνο, ενώ οι γονείς τους πέθαναν από την ασθένεια τη δεκαετία του 1990.

Πηγή: protothema.gr