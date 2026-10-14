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ΔΙΕΘΝΗ

Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ: Συλλήψεις στη Νορβηγία, έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία - Δωροδοκούσαν αξιωματούχους

 14.10.2026 - 21:06
Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ: Συλλήψεις στη Νορβηγία, έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία - Δωροδοκούσαν αξιωματούχους

Πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν στη Νορβηγία, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία, στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για υπόθεση απάτης και δωροδοκίας που συνδέεται με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε πλοία τα οποία συμμετέχουν σε αποστολές του ΝΑΤΟ.

Δικαιοσύνης, οι συλλήψεις και οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (14/10) και αφορούν εταιρεία και συνδεδεμένους με αυτήν υπεργολάβους, οι οποίοι φέρονται να υπέβαλλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και των πληρωμάτων τους κατά τον ελλιμενισμό τους σε λιμάνια της βορειοδυτικής Ευρώπης.

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούσαν εργασίες και δραστηριότητες στην ξηρά, οι οποίες προβλέπονταν από τις σχετικές συμβάσεις για την εξυπηρέτηση των πλοίων και του προσωπικού τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurojust, η οικονομική ζημιά που υπέστησαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ανέρχεται σε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, ωστόσο το πλήρες ύψος της φερόμενης απάτης δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Καταγγελίες για δωροδοκίες αξιωματούχων

Παράλληλα, η εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε μεσάζοντα για να δωροδοκήσει δημόσιους αξιωματούχους, με στόχο να εξασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA).

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει ως αποστολή να διευκολύνει τα 32 κράτη-μέλη της Συμμαχίας, καθώς και τις συνεργαζόμενες χώρες, στην προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης. Το ΝΑΤΟ, ως οργανισμός, δεν διαθέτει δικά του πλοία, άρματα μάχης ή οπλικά συστήματα, καθώς ο στρατιωτικός εξοπλισμός ανήκει στα κράτη-μέλη του.

Έρευνες σε Ρουμανία και Γερμανία

Η Eurojust δεν αποκάλυψε την ταυτότητα της εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στις εγκαταστάσεις της στη Ρουμανία, καθώς και σε αρκετές ιδιωτικές κατοικίες.

Στη Γερμανία, οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις και μία κατοικία, στο πλαίσιο της προσπάθειας των αρμόδιων Αρχών να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και τις καταγγελλόμενες δωροδοκίες.

Το συνολικό ποσό της οικονομικής ζημιάς παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των συλληφθέντων ή των αξιωματούχων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πηγή: protothema.gr

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