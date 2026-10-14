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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO - Αμμόχωστος στο επίκεντρο των διεργασιών για το Κυπριακό - Τα επόμενα διπλωματικά βήματα

 14.10.2026 - 20:46
VIDEO - Αμμόχωστος στο επίκεντρο των διεργασιών για το Κυπριακό - Τα επόμενα διπλωματικά βήματα

Η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για την Αμμόχωστο βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών για την προώθηση των εξελίξεων στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η εισήγηση αφορά το άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την επαναλειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λευκωσία εκτιμά ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία νέων δεδομένων και να ανοίξει τον δρόμο για το επόμενο ουσιαστικό βήμα στο Κυπριακό.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, η πρόσφατη συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, δεν οδήγησε σε οριστική κατάληξη επί του ζητήματος. Παρά το γεγονός ότι το θέμα δεν αποκλείστηκε από τη συζήτηση, παραμένουν ερωτήματα ως προς τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων που θα επιτρέψουν την προώθηση της πρότασης.

Ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, ανέφερε, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για ουσιαστική πρόοδο.

Την ίδια ώρα, το ρεπορτάζ καταγράφει επιφυλάξεις ως προς τη στάση της τουρκικής κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Η Λευκωσία συνεχίζει να επιδιώκει τη σύγκληση νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό πριν από την αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, από τη θέση του.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συνέχιση των επαφών μεταξύ Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν, αλλά και στην αναμενόμενη επιστροφή της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η ελληνοκυπριακή πλευρά καλείται να προετοιμαστεί και για την επόμενη περίοδο, με στόχο τη διαφύλαξη των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις και τη συνέχιση της προσπάθειας για επανέναρξη της διαδικασίας.

Ένα πιθανό επόμενο σημείο διπλωματικών επαφών θα μπορούσε να είναι η Αττάλεια της Τουρκίας, στις αρχές Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα.

Όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ενδεχόμενη παρουσία στην ίδια διοργάνωση του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Τουφάν Έρχιουρμαν και του Αντόνιο Γκουτέρες θα μπορούσε να δημιουργήσει περιθώρια για επαφές, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ότι θα πραγματοποιηθούν σχετικές συναντήσεις.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται, συνεπώς, να καταδείξει κατά πόσο η πρόταση για την Αμμόχωστο μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω συζήτηση και να συμβάλει στην επανενεργοποίηση της διαδικασίας για το Κυπριακό.

Δείτε το ρεπορτάζ:

 

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