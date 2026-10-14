VIDEO - ΔΗΣΥ: Σε απόσταση Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης - Έκκληση για ενότητα από την Αννίτα Δημητρίου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΑΝΤ1, οι δύο πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στη συνεδρίαση του Επαρχιακού Συμβουλίου Αμμοχώστου του ΔΗΣΥ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παραλίμνι το απόγευμα της Τρίτης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, δεν είχαν επικοινωνία μεταξύ τους, διατηρώντας αποστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Αβέρωφ Νεοφύτου όσο και ο Γιώργος Παμπορίδης συγκαταλέγονται στα πρόσωπα που διεκδικούν το χρίσμα του κόμματος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, απηύθυνε νέα έκκληση για ενότητα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της συνοχής της παράταξης και του σεβασμού στις εσωκομματικές διαδικασίες.

Όπως ανέφερε, βασικός της στόχος από την ανάληψη της προεδρίας του κόμματος ήταν να γεφυρωθούν οι διαφορές, να επουλωθούν οι πληγές του παρελθόντος και να ενισχυθεί εκ νέου ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Η ίδια τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένη σε αυτή την προσπάθεια, καλώντας τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος να αφήσουν πίσω όσα τους διχάζουν και να επικεντρωθούν σε όσα τους ενώνουν.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η επιλογή του υποψηφίου της παράταξης για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 θα πρέπει να προκύψει μέσα από τις προβλεπόμενες εσωκομματικές διαδικασίες, με τα μέλη του κόμματος να έχουν τον καθοριστικό λόγο.

Δείτε το ρεπορτάζ του ANT1: