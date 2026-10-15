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LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Στη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι - Δείτε βίντεο

 15.10.2026 - 08:25
Άννα Βίσση: Στη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι - Δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια ήρθε αντιμέτωπη με την αγάπη και τον ενθουσιασμό του κοινού της.

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Η αποχώρηση της Αννίτας Δημητρίου από τη διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος, δεν έβαλε τέλος στις εσωκομματικές αναταράξεις. Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης συνεχίζουν τη μάχη, ο Μιχάλης Ιωαννίδης παίρνει δημόσια θέση υπέρ του δεύτερου, ενώ ο Νίκος Τορναρίτης επαναφέρει τους ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Αβέρωφ και δηλώνει απερίφραστα τη στήριξή του, σε δεύτερη θητεία του Νίκου Χριστοδουλίδη.

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