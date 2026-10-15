«Καλημέρα κυρία, θέλετε βοήθεια;» Η αυθόρμητη κίνηση του Αγαμέμνονα που συγκίνησε ολόκληρο το σχολείο

Πρωταγωνιστής είναι ο Αγαμέμνονας Αργυρίδης, μαθητής της Α΄ Λυκείου, ο οποίος, σύμφωνα με ανάρτηση του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου και της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, ξεχώρισε για μια απλή, αλλά ουσιαστική κίνηση προσφοράς.

Ήταν 6:45 το πρωί, όταν ο πατέρας του τον άφησε στο σχολείο, προτού αναχωρήσει για την εργασία του. Βλέποντας την φρωντίστρια να ασχολείται με το ξεχόρτιασμα του σχολικού χώρου, ο μαθητής την πλησίασε και τη ρώτησε με ευγένεια: «Καλημέρα, κυρία. Θέλετε βοήθεια;».

Χωρίς να περιμένει κάποια προτροπή ή ανταμοιβή, ο Αγαμέμνονας φόρεσε τα γάντια που του δόθηκαν και έπιασε αμέσως δουλειά, σύμφωνα με την ανάρτηση.

Όταν η φρωντιστήρια τον ρώτησε πώς βρέθηκε τόσο νωρίς στο σχολείο, εκείνος αποκάλυψε ότι ξυπνά στις τέσσερις τα ξημερώματα, προκειμένου να πηγαίνει για τρέξιμο με τον πατέρα του στο δάσος της Αγλαντζιάς.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με αναφορές στην οικογένειά του, στους γονείς του και στις προσπάθειές τους για την καθημερινή επιβίωση, αλλά και στα όνειρα που έχει για το μέλλον.

Η πρωτοβουλία του έγινε παράδειγμα

Η εικόνα του μαθητή να προσφέρει βοήθεια δεν άργησε να κινητοποιήσει και άλλους. Σταδιακά, συμμαθητές του άρχισαν να καταφθάνουν στον χώρο, πήραν γάντια και συμμετείχαν στις εργασίες, χωρίς να χρειαστεί να τους το ζητήσει κανείς, σύμφωνα με την ανάρτηση.

Στην ανάρτηση υπογραμμίζεται η σημασία του οικογενειακού περιβάλλοντος και των αξιών που μεταδίδονται στα παιδιά μέσα από την καθημερινή στάση ζωής των γονιών τους.

Η ιστορία του Αγαμέμνονα υπενθυμίζει ότι η ευγένεια και η αλληλεγγύη εξακολουθούν να αποτελούν ζωντανές αξίες.

Δεν χρειάστηκαν μεγάλες χειρονομίες ούτε οργανωμένες δράσεις. Μόνο ένας μαθητής και μια αυθόρμητη ερώτηση, πριν ακόμη αρχίσει η σχολική ημέρα.

«Κυρία, θέλετε βοήθεια;». Με αυτά τα λόγια, ο Αγαμέμνονας Αργυρίδης έδωσε, σύμφωνα με την ανάρτηση ένα ξεχωριστό μάθημα ανθρωπιάς, κερδίζοντας τις ευχαριστίες και την αναγνώριση της σχολικής κοινότητας.

«Ψάχνουμε συχνά την ελπίδα στα μεγάλα. Κι αυτή έρχεται στις 6:45 το πρωί, με μια σχολική τσάντα στην πλάτη, και σε ρωτά:«Κυρία, θέλετε βοήθεια;», καταλήγει η ανάρτηση.