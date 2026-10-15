Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Καλημέρα κυρία, θέλετε βοήθεια;» Η αυθόρμητη κίνηση του Αγαμέμνονα που συγκίνησε ολόκληρο το σχολείο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Καλημέρα κυρία, θέλετε βοήθεια;» Η αυθόρμητη κίνηση του Αγαμέμνονα που συγκίνησε ολόκληρο το σχολείο

 15.10.2026 - 08:24
«Καλημέρα κυρία, θέλετε βοήθεια;» Η αυθόρμητη κίνηση του Αγαμέμνονα που συγκίνησε ολόκληρο το σχολείο

Ένα μικρό περιστατικό, έγινε αφορμή για ένα μεγάλο μάθημα ευγένειας, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς στο Λύκειο Παλουριώτισσας.

Πρωταγωνιστής είναι ο Αγαμέμνονας Αργυρίδης, μαθητής της Α΄ Λυκείου, ο οποίος, σύμφωνα με ανάρτηση του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου και της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, ξεχώρισε για μια απλή, αλλά ουσιαστική κίνηση προσφοράς.

Ήταν 6:45 το πρωί, όταν ο πατέρας του τον άφησε στο σχολείο, προτού αναχωρήσει για την εργασία του. Βλέποντας την φρωντίστρια να ασχολείται με το ξεχόρτιασμα του σχολικού χώρου, ο μαθητής την πλησίασε και τη ρώτησε με ευγένεια: «Καλημέρα, κυρία. Θέλετε βοήθεια;».

Χωρίς να περιμένει κάποια προτροπή ή ανταμοιβή, ο Αγαμέμνονας φόρεσε τα γάντια που του δόθηκαν και έπιασε αμέσως δουλειά, σύμφωνα με την ανάρτηση.

Όταν η φρωντιστήρια τον ρώτησε πώς βρέθηκε τόσο νωρίς στο σχολείο, εκείνος αποκάλυψε ότι ξυπνά στις τέσσερις τα ξημερώματα, προκειμένου να πηγαίνει για τρέξιμο με τον πατέρα του στο δάσος της Αγλαντζιάς.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με αναφορές στην οικογένειά του, στους γονείς του και στις προσπάθειές τους για την καθημερινή επιβίωση, αλλά και στα όνειρα που έχει για το μέλλον.

Η πρωτοβουλία του έγινε παράδειγμα

Η εικόνα του μαθητή να προσφέρει βοήθεια δεν άργησε να κινητοποιήσει και άλλους. Σταδιακά, συμμαθητές του άρχισαν να καταφθάνουν στον χώρο, πήραν γάντια και συμμετείχαν στις εργασίες, χωρίς να χρειαστεί να τους το ζητήσει κανείς, σύμφωνα με την ανάρτηση.

Στην ανάρτηση υπογραμμίζεται η σημασία του οικογενειακού περιβάλλοντος και των αξιών που μεταδίδονται στα παιδιά μέσα από την καθημερινή στάση ζωής των γονιών τους.

Η ιστορία του Αγαμέμνονα υπενθυμίζει ότι η ευγένεια και η αλληλεγγύη εξακολουθούν να αποτελούν ζωντανές αξίες.

Δεν χρειάστηκαν μεγάλες χειρονομίες ούτε οργανωμένες δράσεις. Μόνο ένας μαθητής και μια αυθόρμητη ερώτηση, πριν ακόμη αρχίσει η σχολική ημέρα.

«Κυρία, θέλετε βοήθεια;». Με αυτά τα λόγια, ο Αγαμέμνονας Αργυρίδης έδωσε, σύμφωνα με την ανάρτηση  ένα ξεχωριστό μάθημα ανθρωπιάς, κερδίζοντας τις ευχαριστίες και την αναγνώριση της σχολικής κοινότητας.

«Ψάχνουμε συχνά την ελπίδα στα μεγάλα. Κι αυτή έρχεται στις 6:45 το πρωί, με μια σχολική τσάντα στην πλάτη, και σε ρωτά:«Κυρία, θέλετε βοήθεια;», καταλήγει η ανάρτηση.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρές καταγγελίες για γραφεία κηδειών: «Πέρασαν 10 χρόνια και δεν μπήκε κανένα λουκέτο» – Τι καταγγέλλουν στο ThemaOnline
Έχεις μωρό ή περιμένεις παιδί; Πακέτο €1.000 για οικογένειες στην Κύπρο - Δες ποιους αφορά
Δεν τελείωσαν οι βροχές και οι καταιγίδες: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Συμπλοκή νεαρών τα ξημερώματα – Δύο με αίματα στο πρόσωπο - 11 συλλήψεις
Εορτολόγιο: Μήπως γιορτάζει κάποιος δικός σας σήμερα; Δείτε τα ονόματα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άννα Βίσση: Στη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι - Δείτε βίντεο

 15.10.2026 - 08:25
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε 32χρονη που παρασύρθηκε από όχημα τον Σεπτέμβριο

 15.10.2026 - 08:35
ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μιλά για ενότητα, ο Νίκος Τορναρίτης εκτοξεύει πυρά κατά Αβέρωφ και η μάχη για το χρίσμα φουντώνει

ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μιλά για ενότητα, ο Νίκος Τορναρίτης εκτοξεύει πυρά κατά Αβέρωφ και η μάχη για το χρίσμα φουντώνει

Η αποχώρηση της Αννίτας Δημητρίου από τη διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος, δεν έβαλε τέλος στις εσωκομματικές αναταράξεις. Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης συνεχίζουν τη μάχη, ο Μιχάλης Ιωαννίδης παίρνει δημόσια θέση υπέρ του δεύτερου, ενώ ο Νίκος Τορναρίτης επαναφέρει τους ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Αβέρωφ και δηλώνει απερίφραστα τη στήριξή του, σε δεύτερη θητεία του Νίκου Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μιλά για ενότητα, ο Νίκος Τορναρίτης εκτοξεύει πυρά κατά Αβέρωφ και η μάχη για το χρίσμα φουντώνει

ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μιλά για ενότητα, ο Νίκος Τορναρίτης εκτοξεύει πυρά κατά Αβέρωφ και η μάχη για το χρίσμα φουντώνει

  •  15.10.2026 - 06:30
Αττάλεια: Ο Ερντογάν στήνει διπλωματική παγίδα, ενώ το παράθυρο για το Κυπριακό κλείνει

Αττάλεια: Ο Ερντογάν στήνει διπλωματική παγίδα, ενώ το παράθυρο για το Κυπριακό κλείνει

  •  15.10.2026 - 06:28
Έχεις μωρό ή περιμένεις παιδί; Πακέτο €1.000 για οικογένειες στην Κύπρο - Δες ποιους αφορά

Έχεις μωρό ή περιμένεις παιδί; Πακέτο €1.000 για οικογένειες στην Κύπρο - Δες ποιους αφορά

  •  15.10.2026 - 06:33
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Συμπλοκή νεαρών τα ξημερώματα – Δύο με αίματα στο πρόσωπο - 11 συλλήψεις

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Συμπλοκή νεαρών τα ξημερώματα – Δύο με αίματα στο πρόσωπο - 11 συλλήψεις

  •  15.10.2026 - 06:53
Δεν τελείωσαν οι βροχές και οι καταιγίδες: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Δεν τελείωσαν οι βροχές και οι καταιγίδες: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  15.10.2026 - 06:21
Εορτολόγιο: Μήπως γιορτάζει κάποιος δικός σας σήμερα; Δείτε τα ονόματα

Εορτολόγιο: Μήπως γιορτάζει κάποιος δικός σας σήμερα; Δείτε τα ονόματα

  •  15.10.2026 - 06:50
Μπαράζ συλλήψεων σε όλη την Κύπρο: 17 άτομα με χειροπέδες και 195 καταγγελίες μέσα σε μία νύχτα

Μπαράζ συλλήψεων σε όλη την Κύπρο: 17 άτομα με χειροπέδες και 195 καταγγελίες μέσα σε μία νύχτα

  •  15.10.2026 - 06:41
Σοβαρές καταγγελίες για γραφεία κηδειών: «Πέρασαν 10 χρόνια και δεν μπήκε κανένα λουκέτο» – Τι καταγγέλλουν στο ThemaOnline

Σοβαρές καταγγελίες για γραφεία κηδειών: «Πέρασαν 10 χρόνια και δεν μπήκε κανένα λουκέτο» – Τι καταγγέλλουν στο ThemaOnline

  •  15.10.2026 - 06:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα