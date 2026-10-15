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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε 32χρονη που παρασύρθηκε από όχημα τον Σεπτέμβριο

 15.10.2026 - 08:35
Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε 32χρονη που παρασύρθηκε από όχημα τον Σεπτέμβριο

Την τελευταία της πνοή άφησε 32χρονη γυναίκα, η οποία είχε τραυματιστεί σε τροχαίο δυστύχημα στις 2 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 32χρονη υπέκυψε στα τραύματά της στις 14 Οκτωβρίου, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο.

Η γυναίκα είχε παρασυρθεί από όχημα στις 2 Σεπτεμβρίου και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Παρά τις ημέρες που μεσολάβησαν από το τροχαίο, η 32χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα, Πέμπτη (15/10), προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

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