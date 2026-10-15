VIDEO: Κρίσιμη η 40χρονη μετά από λάθος χορήγηση σκευάσματος - Τι συνέβη τελικά στο Ογκολογικό Κέντρο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, στην ασθενή φέρεται να χορηγήθηκε ενδοφλεβίως σκεύασμα εντερικής διατροφής, το οποίο προορίζεται για το πεπτικό σύστημα και όχι για απευθείας χορήγηση στην κυκλοφορία του αίματος.

Μετά τη χορήγηση, η γυναίκα παρουσίασε δύσπνοια και πτώση των επιπέδων οξυγόνου, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Εσωτερική έρευνα από το Ογκολογικό Κέντρο

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου επιβεβαίωσε ότι ασθενής του διακομίστηκε χθες στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου και νοσηλεύεται.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η διεύθυνση του Κέντρου έχει διατάξει εσωτερική έρευνα, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια ως προς το αποτέλεσμα της διερεύνησης.

Αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες του περιστατικού

Μέχρι στιγμής, παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος προέβη στη φερόμενη λανθασμένη χορήγηση, καθώς και πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό.

Ερωτήματα εξακολουθούν να υπάρχουν ως προς τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν πριν από τη χορήγηση του σκευάσματος, κατά πόσο διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, αλλά και το πότε έγινε αντιληπτό το λάθος.

Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί πόσος χρόνος μεσολάβησε μέχρι να εντοπιστεί το περιστατικό, ούτε ποιες ενέργειες έγιναν για την αντιμετώπιση της κατάστασης της ασθενούς πριν από τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

«Προτεραιότητα η φροντίδα της ασθενούς»

Στην ανακοίνωσή του, το Ογκολογικό Κέντρο υπογραμμίζει ότι προτεραιότητά του σε αυτό το στάδιο είναι η φροντίδα της ασθενούς και η στήριξη της οικογένειάς της.

«Με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο και στην εν εξελίξει διερεύνηση, το Κέντρο δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση του Κέντρου επιβεβαιώνει τη διακομιδή της ασθενούς και την έναρξη εσωτερικής έρευνας, χωρίς να διευκρινίζει τις πληροφορίες για το είδος του σκευάσματος και τον τρόπο χορήγησής του, όπως μεταδίδονται από το Sigma.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη, καθώς και τυχόν ευθύνες αναμένεται να διαφανούν μέσα από τη διερεύνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη.