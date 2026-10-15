ΠτΔ: Έως 10% μικρότερος ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ από την πρόταση της Κομισιόν

«Πιστεύω ότι μπορεί να καταλήξουμε σε μια μείωση της τάξης του 10% ή 11%, δηλαδή σε διψήφιο ποσοστό», δήλωσε στο Politico, σε αποκλειστική συνέντευξη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, κατά τη διάρκεια διαλείμματος των συνομιλιών.

Την περασμένη εβδομάδα, η ιρλανδική κυβέρνηση πρότεινε μείωση κατά 8% σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν.

Ακόμη και μια περικοπή της τάξης του 11%, ωστόσο, θα ήταν μικρότερη από τις μειώσεις ύψους αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ που ζητούν οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr