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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Έως 10% μικρότερος ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ από την πρόταση της Κομισιόν

 15.10.2026 - 20:42
ΠτΔ: Έως 10% μικρότερος ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ από την πρόταση της Κομισιόν

Ο επόμενος πολυετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου 10% χαμηλότερα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πλησιάζει τα 2 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Πιστεύω ότι μπορεί να καταλήξουμε σε μια μείωση της τάξης του 10% ή 11%, δηλαδή σε διψήφιο ποσοστό», δήλωσε στο Politico, σε αποκλειστική συνέντευξη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, κατά τη διάρκεια διαλείμματος των συνομιλιών.

Την περασμένη εβδομάδα, η ιρλανδική κυβέρνηση πρότεινε μείωση κατά 8% σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν.

Ακόμη και μια περικοπή της τάξης του 11%, ωστόσο, θα ήταν μικρότερη από τις μειώσεις ύψους αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ που ζητούν οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

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