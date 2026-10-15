Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαVIDEO: Κρίσιμα η 40χρονη μετά από λάθος χορήγηση σκευάσματος - Τι συνέβη τελικά στο Ογκολογικό Κέντρο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Κρίσιμα η 40χρονη μετά από λάθος χορήγηση σκευάσματος - Τι συνέβη τελικά στο Ογκολογικό Κέντρο

 15.10.2026 - 21:10
VIDEO: Κρίσιμα η 40χρονη μετά από λάθος χορήγηση σκευάσματος - Τι συνέβη τελικά στο Ογκολογικό Κέντρο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 40χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε από το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, έπειτα από περιστατικό λανθασμένης χορήγησης σκευάσματος εντερικής διατροφής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Sigma.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, στην ασθενή φέρεται να χορηγήθηκε ενδοφλεβίως σκεύασμα εντερικής διατροφής, το οποίο προορίζεται για το πεπτικό σύστημα και όχι για απευθείας χορήγηση στην κυκλοφορία του αίματος.

Μετά τη χορήγηση, η γυναίκα παρουσίασε δύσπνοια και πτώση των επιπέδων οξυγόνου, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Εσωτερική έρευνα από το Ογκολογικό Κέντρο

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου επιβεβαίωσε ότι ασθενής του διακομίστηκε χθες στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου και νοσηλεύεται.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η διεύθυνση του Κέντρου έχει διατάξει εσωτερική έρευνα, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια ως προς το αποτέλεσμα της διερεύνησης.

Αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες του περιστατικού

Μέχρι στιγμής, παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος προέβη στη φερόμενη λανθασμένη χορήγηση, καθώς και πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό.

Ερωτήματα εξακολουθούν να υπάρχουν ως προς τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν πριν από τη χορήγηση του σκευάσματος, κατά πόσο διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, αλλά και το πότε έγινε αντιληπτό το λάθος.

Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί πόσος χρόνος μεσολάβησε μέχρι να εντοπιστεί το περιστατικό, ούτε ποιες ενέργειες έγιναν για την αντιμετώπιση της κατάστασης της ασθενούς πριν από τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

«Προτεραιότητα η φροντίδα της ασθενούς»

Στην ανακοίνωσή του, το Ογκολογικό Κέντρο υπογραμμίζει ότι προτεραιότητά του σε αυτό το στάδιο είναι η φροντίδα της ασθενούς και η στήριξη της οικογένειάς της.

«Με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο και στην εν εξελίξει διερεύνηση, το Κέντρο δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση του Κέντρου επιβεβαιώνει τη διακομιδή της ασθενούς και την έναρξη εσωτερικής έρευνας, χωρίς να διευκρινίζει τις πληροφορίες για το είδος του σκευάσματος και τον τρόπο χορήγησής του, όπως μεταδίδονται από το Sigma.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη, καθώς και τυχόν ευθύνες αναμένεται να διαφανούν μέσα από τη διερεύνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εθνική Φρουρά: Οπλίτης υπέστη καρδιακή ανακοπή – Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο
VIDEO: Είχαν για νεκρό Κύπριο ηθοποιό και βγήκε στην εκπομπή τραγουδώντας -Τον πήρε τηλέφωνο ο πάτερ για να χτυπήσει την καμπάνα
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Γεωργίου – Πότε θα γίνει η κηδεία – Δείτε φωτογραφία του
VIDEO: Εντός ΓεΣΥ το φάρμακο της παχυσαρκίας – Δεν θα είναι για όλους – Ποιοι το δικαιούνται – Δες αν είσαι μέσα σε αυτούς
«Φωτιά» πήρε ο ουρανός της Κύπρου από τις αστραπές – Το εντυπωσιακό θέαμα – Απίστευτα βίντεο
Θανατηφόρο Λεμεσού: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της άτυχης 32χρονης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: Έως 10% μικρότερος ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ από την πρόταση της Κομισιόν

 15.10.2026 - 20:42
Επόμενο άρθρο

Ανείπωτη τραγωδία στην Κέρκυρα - Νεκρό βρέφος 8 μηνών, μυστήριο τα αίτια

 15.10.2026 - 21:37
ΠτΔ: Έως 10% μικρότερος ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ από την πρόταση της Κομισιόν

ΠτΔ: Έως 10% μικρότερος ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ από την πρόταση της Κομισιόν

Ο επόμενος πολυετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου 10% χαμηλότερα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πλησιάζει τα 2 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Έως 10% μικρότερος ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ από την πρόταση της Κομισιόν

ΠτΔ: Έως 10% μικρότερος ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ από την πρόταση της Κομισιόν

  •  15.10.2026 - 20:42
ΕΛΚ: Πλήρη στήριξη σε Κύπρο έναντι της Τουρκίας- Θετικό μήνυμα για ένταξη στη Σένγκεν

ΕΛΚ: Πλήρη στήριξη σε Κύπρο έναντι της Τουρκίας- Θετικό μήνυμα για ένταξη στη Σένγκεν

  •  15.10.2026 - 11:13
VIDEO: Κρίσιμα η 40χρονη μετά από λάθος χορήγηση σκευάσματος - Τι συνέβη τελικά στο Ογκολογικό Κέντρο

VIDEO: Κρίσιμα η 40χρονη μετά από λάθος χορήγηση σκευάσματος - Τι συνέβη τελικά στο Ογκολογικό Κέντρο

  •  15.10.2026 - 21:10
Μηδενικός ΦΠΑ: Οι πρώτες μειώσεις στις τιμές - Τι διαπιστώνει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Μηδενικός ΦΠΑ: Οι πρώτες μειώσεις στις τιμές - Τι διαπιστώνει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

  •  15.10.2026 - 19:08
Λάρνακα: Χωρίς άδεια λειτουργίας το κέντρο πλασμαφαίρεσης - Τι διαπιστώθηκε για τους γιατρούς

Λάρνακα: Χωρίς άδεια λειτουργίας το κέντρο πλασμαφαίρεσης - Τι διαπιστώθηκε για τους γιατρούς

  •  15.10.2026 - 17:10
Συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του Φαίδωνος - Στο δικαστήριο η παραπονούμενη μέσω τηλεδιάσκεψης

Συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του Φαίδωνος - Στο δικαστήριο η παραπονούμενη μέσω τηλεδιάσκεψης

  •  15.10.2026 - 17:38
Πάφος: Πήραν τα αυτοκίνητα των γονιών τους και βγήκαν στον δρόμο χωρίς άδεια και ασφάλεια

Πάφος: Πήραν τα αυτοκίνητα των γονιών τους και βγήκαν στον δρόμο χωρίς άδεια και ασφάλεια

  •  15.10.2026 - 18:40
Παμπορίδης: Με τη δικηγορική ιδιότητα στη Δικαιοσύνη και τη Βουλευτική στη Βουλή- Που αρχίζει η σύγκρουση συμφερόντων;

Παμπορίδης: Με τη δικηγορική ιδιότητα στη Δικαιοσύνη και τη Βουλευτική στη Βουλή- Που αρχίζει η σύγκρουση συμφερόντων;

  •  15.10.2026 - 12:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα