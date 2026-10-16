Τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου: Φυσικό αέριο, φυτοφάρμακα, συντάξεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Θα μας αφήσουν χωρίς ρεύμα» και γράφει για σοβαρές αμφιβολίες ως προς την έγκαιρη έλευση φυσικού αερίου, με τον Υπουργό Ενέργειας να προειδοποιεί για πρόβλημα ηλεκτρικής επάρκειας. Αλλού αναφέρει ότι η ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις για ένταξη εντός του 2026. Σε άλλο θέμα γράφει για εξαγγελίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη σχετικά με νέα τεχνική σχολή στην Αλάμπρα, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Τρώμε προϊόντα με φυτοφάρμακα» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της εφημερίδας «Πολίτης», που γράφει ότι έρευνα του Κρατικού Χημείου εντόπισε υπολείμματα φυτοφαρμάκων στο 13,1% των φυτικών και στο 14,5% των ζωικών δειγμάτων που εξετάστηκαν. Αλλού αναφέρεται στις κινήσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν για το Κυπριακό. Ο «Π» γράφει επίσης ότι είναι έτοιμα τρία πορίσματα για ύποπτους ποδοσφαιρικούς αγώνες, με τις έρευνες να αφορούν παιχνίδια του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.

«Ο Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα «Κέντρα ευεξίας χωρίς έλεγχο» και γράφει ότι διενεργούνται ιατρικές πράξεις σε κέντρα που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, ενώ εντοπίζονται σοβαρά κενά στη νομοθεσία και στους ελέγχους. Αλλού σημειώνει πως κέρδισαν τις εντυπώσεις κυπριακά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην άσκηση «Ίρις 2026», στην οποία συμμετείχαν και ελληνικά F-16 Viper. Σε άλλο θέμα γράφει ότι οι πρόσφατες εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εντοπίζουν 469 λυόμενες αίθουσες στα δημόσια σχολεία, κάνοντας λόγο για απουσία σχεδιασμού.

Η «Χαραυγή» με τίτλο στο κύριό της θέμα «Ανοιχτά τα μέτωπα για χαμηλές συντάξεις» γράφει ότι παραμένουν διαφωνίες για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με επίκεντρο τις χαμηλές συντάξεις, το πέναλτι 12% και τα δικαιώματα των νέων. Αλλού αναφέρεται σε ανασφάλεια και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το σχεδιαζόμενο πάρκο αποθήκευσης ενέργειας στην περιοχή Ροτσερή Αλάμπρας. Γράφει επίσης για κενά στην εποπτεία και αδειοδότηση κέντρων πλασμαφαίρεσης, θέτοντας ερωτήματα για τον έλεγχο των υπηρεσιών που παρέχουν.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» με τίτλο «Πολιτική θύελλα για ισραηλινό λόμπι» αναφέρεται στο κύριό της θέμα στην αντιπαράθεση ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ, μετά τις κατηγορίες του ΑΚΕΛ ότι Bουλευτές εξυπηρετούν ισραηλινά συμφέροντα και την έντονη αντίδραση του ΔΗΣΥ. Αλλού γράφει ότι η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να οδηγήσει σχεδόν τα μισά νοικοκυριά της Κύπρου στη φτώχεια μέχρι το τέλος του αιώνα, σύμφωνα με έρευνα. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με την προθεσμία για κατάθεση εισηγήσεων να πλησιάζει.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Γνώμη» με τίτλο «Κτίζουν 'μαύρο μέτωπο' για τις Προεδρικές!» γράφει στο κύριό της θέμα για διεργασίες στον χώρο της Δεξιάς με ορίζοντα τις Προεδρικές του 2028, αποδίδοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στα παρασκήνια στον τέως Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Αλλού αναφέρεται στην ανάγκη για μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό. Σε άλλο θέμα γράφει ότι στο στόχαστρο ισραηλινών συμφερόντων βρίσκεται το Χρηματιστήριο Κύπρου.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Ποντίκι» με τίτλο στο κύριό της θέμα «Το 2028 'έφθασε' ήδη» γράφει ότι έχουν αρχίσει οι διεργασίες ενόψει των προεδρικών εκλογών, κάνοντας λόγο για πολλά και διάφορα σενάρια. Αλλού αναφέρεται στη λεηλασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα, πέραν του μισού αιώνα από την τουρκική εισβολή. Γράφει επίσης για τη ζώνη Σένγκεν και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για την ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ.