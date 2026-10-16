VIDEO - «Δεν αποδέχομαι να μη γίνουν ενέργειες» - Στο επίκεντρο τα κενά στην εποπτεία των ιατρικών κέντρων

«Υπήρχε και στο παρελθόν μια έρευνα για αυτό το κέντρο, η οποία δεν μπόρεσε να τεκμηριώσει κάποια πράγματα, οπότε παρέμενε ανοικτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τώρα, γιατί παρέμεινε ανοικτό και πώς ενημερώθηκε ο κόσμος για αυτά τα πράγματα είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό», δήλωσε.

«Εάν υπάρχει ένα κενό που δεν μπορώ να προχωρήσω σε λήψη μέτρων, αλλά αναγνωρίζω ότι όντως τίθεται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε πώς ρυθμίζεται», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη διατάχθηκε νέα έρευνα για την υπόθεση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της έρευνας, το Υπουργείο Υγείας ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας ότι ο ιδιοκτήτης είχε προχωρήσει οικειοθελώς στο κλείσιμο του κέντρου.

«Στην εξέλιξη αυτής της έρευνας ενημερωθήκαμε χθες από τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας ότι ο ιδιοκτήτης οικειοθελώς έκλεισε το κέντρο», δήλωσε.

Αναφερόμενος στους ελέγχους των ιατρικών κέντρων γενικότερα, ο υπουργός έκανε λόγο για προβλήματα που σχετίζονται με την υποστελέχωση αρμόδιας υπηρεσίας, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της αγοράς και μεταπώλησης ιατρικού εξοπλισμού, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο υπάρχει επαρκής έλεγχος τόσο κατά την αγορά όσο και κατά τη μεταπώληση μηχανημάτων.

Μάλιστα, τόνισε ακόμη ένα ζήτημα: ότι μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα μηχάνημα, χωρίς να υπάρχει έλεγχος για το ποιος το αγοράζει και αν πληροί τις προϋποθέσεις. Αν στη συνέχεια το μεταπωλήσει κάπου αλλού, χάνεται όλο το σκηνικό.

«Πρέπει να συντονιστεί ένας ενιαίος εποπτικός μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι στο σύνολό της μια υπηρεσία είναι ασφαλής», σημείωσε.

Ιδιαίτερα σαφής ήταν ο υπουργός ως προς την ανάγκη λήψης μέτρων, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να παραμείνει η κατάσταση ως έχει.

«Δεν αποδέχομαι εγώ να μη γίνουν αυτή τη στιγμή ενέργειες προς αυτές τις κατευθύνσεις, αλλά και για τη δημιουργία συντονισμένου εποπτικού μηχανισμού και τη διόρθωση των νομοθετικών κενών, ούτως ώστε να μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις εκεί όπου χρειάζεται», δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ευαλωτότητα των πολιτών που αναζητούν συγκεκριμένες υπηρεσίες, επισημαίνοντας ότι η ανάγκη τους μπορεί να τους καταστήσει ευάλωτους σε παραπλανητικές πρακτικές.

Ο υπουργός είπε επίσης στη θέση που είχε εκφράσει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με τις κυρώσεις προς γιατρούς που προβαίνουν σε μη ενδεδειγμένες πράξεις.

«Υπάρχει μια κατεύθυνση προς το Υπουργείο Υγείας ώστε να φέρει ένα νομοσχέδιο που να ρυθμίζει τουλάχιστον κάποια θέματα, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο υπουργός τόνισε την ανάγκη να καθοριστούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την προώθηση των απαραίτητων ενεργειών.

«Θεωρώ ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα πρέπει να μπουν και τα χρονοδιαγράμματα», κατέληξε.