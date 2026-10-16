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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποσύρεται από την κυπριακή αφορά αλεσμένος καφές - Δείτε φωτογραφία

 16.10.2026 - 09:27
Αποσύρεται από την κυπριακή αφορά αλεσμένος καφές - Δείτε φωτογραφία

Προληπτική Ανάκληση Παρτίδας Αλεσμένου Καφέ Bialetti Perfetto Moka Caramel 250g.

Η εταιρεία ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι, σε συνέχεια σχετικής ειδοποίησης από την παραγωγό εταιρεία Bialetti Industrie S.p.A., εκδίδεται ανακοίνωση προληπτικής ανάκλησης για μια παλαιότερη παρτίδα του παρακάτω προϊόντος:

· Προϊόν: Αλεσμένος καφές με άρωμα καραμέλας (Perfetto Moka Ground Coffee Flavoured with Caramel)

· Μάρκα: Bialetti

· Συσκευασία: 250 g

· Αριθμός Παρτίδας (Lot): LC5 BD149T

· Barcode (EAN): 8006363076203

· Ημερομηνία Λήξης: 29/05/2027

Λόγος Ανάκλησης

Η ανάκληση γίνεται για προληπτικούς λόγους, καθώς ενημερωθήκαμε από την παραγωγό εταιρεία ότι ανιχνεύθηκε σε προϊόντα της συγκεκριμένης παρτίδας συγκέντρωση της μυκοτοξίνης Ωχρατοξίνη Α (Ochratoxin A) σε επίπεδα που υπερβαίνουν το θεσμοθετημένο ανώτατο επιτρεπτό όριο.

Σημαντική Διευκρίνιση για τους Καταναλωτές

Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση αφορά αποκλειστικά και μόνο την παρτίδα LC5 BD149T και όχι την παρτίδα που διατίθεται στην αγορά αυτή τη στιγμή.

Οδηγίες

Επειδή το προϊόν ενδέχεται να έχει αγοραστεί στο παρελθόν, παρακαλούνται θερμά οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τη συγκεκριμένη παλαιά παρτίδα (Lot: LC5 BD149T) να μην την καταναλώσουν.

Μπορούν να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο αγοράς του για την αντικατάστασή του ή την πλήρη επιστροφή της αξίας του.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης της εταιρείας μας στο τηλέφωνο 22461090 ή στο email [email protected].

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