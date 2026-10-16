Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠροειδοποίηση Αστυνομίας και Εθνικής Φρουράς: «Μην μπαίνετε σε πεδία βολής για κάλυκες»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προειδοποίηση Αστυνομίας και Εθνικής Φρουράς: «Μην μπαίνετε σε πεδία βολής για κάλυκες»

 16.10.2026 - 14:42
Προειδοποίηση Αστυνομίας και Εθνικής Φρουράς: «Μην μπαίνετε σε πεδία βολής για κάλυκες»

Η Αστυνομία, σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά, απευθύνει προειδοποίηση προς το κοινό να μην εισέρχεται σε πεδία βολής και άλλους στρατιωτικούς χώρους στους οποίους η πρόσβαση απαγορεύεται, τόσο κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων και βολών όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η είσοδος σε πεδία βολής με σκοπό την περισυλλογή καλύκων ή άλλου στρατιωτικού υλικού δεν πρέπει να επιχειρείται σε καμία περίπτωση.

Υλικό που ανήκει στην Εθνική Φρουρά ή στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται εγκαταλελειμμένο ή ελεύθερο προς περισυλλογή μόνο και μόνο επειδή βρίσκεται εντός πεδίου βολής. Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος αναγνωρίζει ρητά ότι όπλα, πυρομαχικά και άλλο πολεμικό υλικό που χορηγούνται από τη Δύναμη αποτελούν περιουσία της Δημοκρατίας.

Το κοινό καλείται:

· Να μην εισέρχεται σε πεδία βολής όταν η είσοδος απαγορεύεται.

· Να μην αγγίζει ή μετακινεί οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο ή στρατιωτικό υλικό.

· Να μην περισυλλέγει κάλυκες ή άλλο υλικό από στρατιωτικούς χώρους.

· Να συμμορφώνεται με την υφιστάμενη σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

· Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου, να ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς να επιχειρεί να το αγγίξει ή να το μετακινήσει.

Μην διακινδυνεύετε τη ζωή και τη σωματική σας ακεραιότητα για την περισυλλογή αντικειμένων από ένα πεδίο βολής.

Τα πεδία βολής δεν είναι χώροι αναψυχής ή περισυλλογής υλικών.

Σεβόμαστε τις απαγορεύσεις. Δεν αγγίζουμε στρατιωτικό υλικό. Προστατεύουμε τη ζωή μας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η νεφρολόγος Ιωάννα Γκουτζαμάνη του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού – Θλίψη στον ΟΚΥπΥ
Όχημα «καρφώθηκε» σε pet shop στη Λεμεσό και το έκανε... καλοκαιρινό - Δείτε βίντεο
Συγκλονίζει η περιπέτεια του 19χρονου στρατιώτη στη Λευκωσία – Έτσι έπαθε καρδιακή ανακοπή - Διασωληνωμένος στην ΜΕΘ
Temu και Shein: Μειώθηκαν οι παραγγελίες στην Κύπρο μετά τον δασμό των €3 – Έρχεται νέα επιβάρυνση
VIDEO: Λανθασμένη χορήγηση σκευάσματος σε 40χρονη – Τα νεότερα για την υγεία της – Τι απαντά ο ΟΚΥπΥ
Όχημα κατέληξε σε αυλή σπιτιού στη Λεμεσό - Απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο η οδηγός

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Κάγκελο» η Καινούργιου στον αέρα: «Με παίρνει η Ζήνα, δεν έχει εκπομπή απέναντι;»

 16.10.2026 - 14:34
ΠτΔ: Συνάντηση ΕΕ – Τουρκίας εντός Οκτωβρίου μετά από παράκληση Γκουτέρες – Προσδοκίες για εξελίξεις στο Κυπριακό

ΠτΔ: Συνάντηση ΕΕ – Τουρκίας εντός Οκτωβρίου μετά από παράκληση Γκουτέρες – Προσδοκίες για εξελίξεις στο Κυπριακό

Συνάντηση της ΕΕ με την Τουρκία στο υψηλότερο επίπεδο θα πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου, για να συζητηθούν η προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό και ενδεχόμενη πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις, προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την προσέλευσή του την Παρασκευή το πρωί για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συνάντηση ΕΕ – Τουρκίας εντός Οκτωβρίου μετά από παράκληση Γκουτέρες – Προσδοκίες για εξελίξεις στο Κυπριακό

ΠτΔ: Συνάντηση ΕΕ – Τουρκίας εντός Οκτωβρίου μετά από παράκληση Γκουτέρες – Προσδοκίες για εξελίξεις στο Κυπριακό

  •  16.10.2026 - 13:10
Αβέρωφ Νεοφύτου: Ο όρκος τιμής στους συναγερμικούς - «Δεν θα πληγωθούν ποτέ από μένα» - Τα ερωτήματα για τις Προεδρικές

Αβέρωφ Νεοφύτου: Ο όρκος τιμής στους συναγερμικούς - «Δεν θα πληγωθούν ποτέ από μένα» - Τα ερωτήματα για τις Προεδρικές

  •  16.10.2026 - 12:49
ΔΗΣΥ: Το φλερτ με τη συγκυβέρνηση και το δύσκολο στοίχημα της πολιτικής διαφοροποίησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

ΔΗΣΥ: Το φλερτ με τη συγκυβέρνηση και το δύσκολο στοίχημα της πολιτικής διαφοροποίησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

  •  16.10.2026 - 06:22
Φειδίας Παναγιώτου: «Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες για τις Προεδρικές του 2028» - Τι είπε για την ψαροταβέρνα

Φειδίας Παναγιώτου: «Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες για τις Προεδρικές του 2028» - Τι είπε για την ψαροταβέρνα

  •  16.10.2026 - 14:06
Τραγωδία στη Χλώρακα: Έπεσε η αυλαία για τον θάνατο του 3χρονου – Η ποινή για τον 37χρονο πατέρα

Τραγωδία στη Χλώρακα: Έπεσε η αυλαία για τον θάνατο του 3χρονου – Η ποινή για τον 37χρονο πατέρα

  •  16.10.2026 - 12:26
VIDEO: Πώς μπορεί να μειωθεί το ρεύμα κατά 20% – Οι εισηγήσεις του Φειδία Παναγιώτου στον Υπουργό Ενέργειας

VIDEO: Πώς μπορεί να μειωθεί το ρεύμα κατά 20% – Οι εισηγήσεις του Φειδία Παναγιώτου στον Υπουργό Ενέργειας

  •  16.10.2026 - 14:27
Δίκη Ζαβράντωνα: Εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του για τα 15 κιλά κοκαΐνης

Δίκη Ζαβράντωνα: Εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του για τα 15 κιλά κοκαΐνης

  •  16.10.2026 - 10:28
«Θα σε σκοτώσω» - Μπήκε στο σπίτι του 26χρονου και τον τραυμάτισε στο χέρι - Η κατάσταση της υγείας του

«Θα σε σκοτώσω» - Μπήκε στο σπίτι του 26χρονου και τον τραυμάτισε στο χέρι - Η κατάσταση της υγείας του

  •  16.10.2026 - 09:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα