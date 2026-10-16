Προειδοποίηση Αστυνομίας και Εθνικής Φρουράς: «Μην μπαίνετε σε πεδία βολής για κάλυκες»

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η είσοδος σε πεδία βολής με σκοπό την περισυλλογή καλύκων ή άλλου στρατιωτικού υλικού δεν πρέπει να επιχειρείται σε καμία περίπτωση.

Υλικό που ανήκει στην Εθνική Φρουρά ή στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται εγκαταλελειμμένο ή ελεύθερο προς περισυλλογή μόνο και μόνο επειδή βρίσκεται εντός πεδίου βολής. Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος αναγνωρίζει ρητά ότι όπλα, πυρομαχικά και άλλο πολεμικό υλικό που χορηγούνται από τη Δύναμη αποτελούν περιουσία της Δημοκρατίας.

Το κοινό καλείται:

· Να μην εισέρχεται σε πεδία βολής όταν η είσοδος απαγορεύεται.

· Να μην αγγίζει ή μετακινεί οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο ή στρατιωτικό υλικό.

· Να μην περισυλλέγει κάλυκες ή άλλο υλικό από στρατιωτικούς χώρους.

· Να συμμορφώνεται με την υφιστάμενη σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

· Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου, να ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς να επιχειρεί να το αγγίξει ή να το μετακινήσει.

Μην διακινδυνεύετε τη ζωή και τη σωματική σας ακεραιότητα για την περισυλλογή αντικειμένων από ένα πεδίο βολής.

Τα πεδία βολής δεν είναι χώροι αναψυχής ή περισυλλογής υλικών.

Σεβόμαστε τις απαγορεύσεις. Δεν αγγίζουμε στρατιωτικό υλικό. Προστατεύουμε τη ζωή μας.