Α. Δημητρίου: «Δεν θα δεχθούμε ποτέ λύση δύο κρατών στο Κυπριακό»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε παρέμβασή της, κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων, που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στη Ρώμη, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Αναφερόμενη στο Κυπριακό, σημείωσε ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και με πέραν του ενός τρίτου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας να εξακολουθεί να τελεί υπό κατοχή, η ελληνοκυπριακή πλευρά προσβλέπει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την επίτευξη λύσης στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, για την απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου.

Η Πρόεδρος της Βουλής στηλίτευσε, παράλληλα, τη λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών από τη διεθνή κοινότητα, επισημαίνοντας ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, παρά τις πασιφανείς ομοιότητές τους, δεν αντιμετωπίζονται με την ίδια ευαισθησία και αποφασιστικότητα.

«Οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, από οπουδήποτε και αν προέρχονται, πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνέπεια και λογοδοσία», υπογράμμισε η κ. Δημητρίου.

Η κ. Δημητρίου ανέδειξε τη σημαντική συμβολή της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, ως συμπληρωματικής της παραδοσιακής διπλωματίας, στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων των κυβερνήσεων, μέσω του νομοθετικού έργου και της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Η κοινοβουλευτική διπλωματία, σημείωσε, διατηρώντας ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας, γεφυρώνει διαφορές και προάγει κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ουσιαστικό διάλογο, τόσο στο εσωτερικό των κρατών όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Βουλής, η κ. Δημητρίου κάλεσε τα κοινοβούλια να αναλάβουν ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανανέωση και ενίσχυση της διεθνούς έννομης τάξης, διασφαλίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο, η συνεργασία και η λογοδοσία θα παραμείνουν θεμέλια της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και αναγκαίες προϋποθέσεις για ένα ασφαλέστερο και δικαιότερο μέλλον.

Κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών της Διάσκεψης, η Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «Ανανεώνοντας τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη: ο ρόλος των κοινοβουλίων στην αντιμετώπιση και ανταπόκριση σε σύγχρονες κρίσεις».

Η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι οι βασικοί κανόνες, που θεμελίωσαν τη διεθνή έννομη τάξη μετά τον όλεθρο του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ήτοι η ισότητα των κρατών, ο σεβασμός στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και το διεθνές δίκαιο, η ειρηνική επίλυση των διαφορών και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δοκιμάζονται σήμερα περισσότερο από ποτέ.

Η εντεινόμενη γεωπολιτική αστάθεια, η επιδίωξη ιδιοτελών συμφερόντων από ισχυρά κράτη και η δημοκρατική οπισθοδρόμηση που παρατηρείται στην Ευρώπη, ανέφερε η κ. Δημητρίου, «υπονομεύουν τις βάσεις του διεθνούς συστήματος, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα των δημοκρατικών θεσμών».

Όπως πρόσθεσε, η απαρέγκλιτη προσήλωση στις αρχές αυτές σε συνδυασμό με την ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας, αποτελεί τον μόνο αποτελεσματικό δρόμο για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων της εποχής.

Προστίθεται ότι έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στα μικρά ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Κύπρος, τα οποία μη μπορώντας να στηριχθούν στη στρατιωτική ισχύ, έχουν ζωτικό συμφέρον από την ύπαρξη ενός δεσμευτικού διεθνούς πλαισίου αρχών, που να εφαρμόζεται με συνέπεια και χωρίς διακρίσεις σε όλα τα κράτη, ανεξαρτήτως μεγέθους ή εμβέλειας.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναδείχθηκε η σημασία της κοινής δράσης στη βάση αρχών και της συλλογικής αντιμετώπισης των προκλήσεων και ο ρόλος της Κύπρου ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στο νοτιοανατολικότερο άκρο της ΕΕ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ