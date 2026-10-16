Νέα αντι-NAVTEX στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε η Τουρκία

ΠτΔ: Συνάντηση ΕΕ – Τουρκίας εντός Οκτωβρίου μετά από παράκληση Γκουτέρες – Προσδοκίες για εξελίξεις στο Κυπριακό
Συνάντηση της ΕΕ με την Τουρκία στο υψηλότερο επίπεδο θα πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου, για να συζητηθούν η προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό και ενδεχόμενη πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις, προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την προσέλευσή του την Παρασκευή το πρωί για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.