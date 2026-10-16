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ΔΙΕΘΝΗ

Νέα αντι-NAVTEX στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε η Τουρκία

 16.10.2026 - 15:10
Νέα αντι-NAVTEX στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε η Τουρκία

Νέα αντι-NAVTEX εξέδωσε σήμερα, 16 Οκτωβρίου, η Τουρκία μέσω του Σταθμού Αττάλειας, αμφισβητώντας την αρμοδιότητα του Σταθμού Ηρακλείου για την έκδοση ναυτιλιακών αγγελιών σε περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, νότια του Καστελόριζου.

Η τουρκική κίνηση αποτελεί απάντηση σε ελληνική NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση «EUNOMIA», που προβλέπει αεροναυτικές δραστηριότητες και πραγματικά πυρά στις 19 Οκτωβρίου.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αττάλειας και επανεκδίδει την αγγελία με τις ίδιες συντεταγμένες, ενώ η Αθήνα απορρίπτει την τουρκική διεκδίκηση.

Η εξέλιξη σημειώνεται εν μέσω των διαδικασιών για επανέναρξη των ερευνών της γαλλικής Nexans για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου (GSI), χωρίς ωστόσο η νέα τουρκική NAVTEX να αφορά άμεσα τις εργασίες του καλωδίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νέα ανάπτυξη τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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