Νέα αντι-NAVTEX στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε η Τουρκία

Η τουρκική κίνηση αποτελεί απάντηση σε ελληνική NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση «EUNOMIA», που προβλέπει αεροναυτικές δραστηριότητες και πραγματικά πυρά στις 19 Οκτωβρίου.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αττάλειας και επανεκδίδει την αγγελία με τις ίδιες συντεταγμένες, ενώ η Αθήνα απορρίπτει την τουρκική διεκδίκηση.

Η εξέλιξη σημειώνεται εν μέσω των διαδικασιών για επανέναρξη των ερευνών της γαλλικής Nexans για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου (GSI), χωρίς ωστόσο η νέα τουρκική NAVTEX να αφορά άμεσα τις εργασίες του καλωδίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νέα ανάπτυξη τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα