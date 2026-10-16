Έγινε δημοσκόπηση για την κόντρα Βίσση - Καρβέλα: Πού δίνουν δίκιο οι συμμετέχοντες

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κανένας από τους δύο καλλιτέχνες δεν συγκεντρώνει ξεκάθαρη υποστήριξη, με σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων να αποφεύγει να πάρει θέση.

Συγκεκριμένα, το 14,7% δίνει δίκιο στην Άννα Βίσση, έναντι 12,7% που τάσσεται υπέρ του Νίκου Καρβέλα. Το 15,1% θεωρεί ότι και οι δύο έχουν δίκιο, ενώ το 26,2% απαντά πως κανένας από τους δύο δεν έχει δίκιο. Παράλληλα, το 31,4% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν επιθυμεί να απαντήσει.

Η εικόνα είναι σχεδόν ίδια μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την υποστήριξη των δύο καλλιτεχνών. Η τραγουδίστρια συγκεντρώνει 14,8% στους άνδρες και 14,6% στις γυναίκες, ενώ ο συνθέτης 13,4% και 11,9% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τις ηλικιακές ομάδες, οι νεότεροι ερωτηθέντες, ηλικίας 17 έως 44 ετών, εμφανίζονται να δίνουν περισσότερο δίκιο στην Άννα Βίσση, ενώ στους πολίτες ηλικίας 45 ετών και άνω η διαφορά ανάμεσα στους δύο περιορίζεται.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα