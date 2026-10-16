Ανείπωτη θλίψη: Πέταξε για την γειτονιά των αγγέλων η Ελένη - Η παράκληση της οικογένειας

Η κηδεία της θα τελεστεί το Σάββατο 17.10.2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στα Λατσιά.

Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για το Κοινοτικό Συμβούλιο Μιας Μηλιάς και για το Φιλανθρωπικό Έργο του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Λατσιών.