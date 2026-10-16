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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός: Κρούσμα λεγεωνέλλωσης εντοπίστηκε σε νεογνό στη Λευκωσία

 16.10.2026 - 15:53
Συναγερμός: Κρούσμα λεγεωνέλλωσης εντοπίστηκε σε νεογνό στη Λευκωσία

Περιστατικό λεγεωνέλλωσης σε νεογνό που βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική στη Λευκωσία έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος μεταφέρθηκε για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Η λεγεωνέλλωση είναι λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο Legionella και μπορεί να προσβάλει το αναπνευστικό σύστημα, προκαλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρή πνευμονία.

Η μετάδοση γίνεται κυρίως με την εισπνοή μικροσκοπικών σταγονιδίων νερού που έχουν μολυνθεί από το βακτήριο. Πιθανές πηγές είναι τα συστήματα ύδρευσης, τα ντους και άλλες εγκαταστάσεις νερού.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, πονοκέφαλο και μυϊκούς πόνους.

Η περίοδος επώασης κυμαίνεται συνήθως από δύο έως δέκα ημέρες.

 

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