Θλίψη: Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ο Γιώργος - Πότε θα γίνει η κηδεία

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 17/10 από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία ή ώρα 10:30 το πρωί.

Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων για γίνονται εισφορές για άπορες οικογένειες και για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για Άτομα με αυτισμό.