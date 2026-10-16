Υπενθύμιση για αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια πίσω

Στις 04:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες θα πρέπει να επιστρέψουν στις 03:00, σηματοδοτώντας το τέλος της περιόδου θερινής ώρας.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία επιβεβαιώνεται από το επίσημο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο η θερινή ώρα για το 2026 ολοκληρώνεται στις 25 Οκτωβρίου.

Με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα «κερδίζουμε» ουσιαστικά μία ώρα ύπνου, σε αντίθεση με την αλλαγή της άνοιξης, όταν τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά. Η εποχική μεταβολή εξακολουθεί να πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τη συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και χρόνια για την οριστική κατάργησή της

Πηγή: documento.gr