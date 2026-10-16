Προσοχή: Κίνδυνος να περάσει στις ελεύθερες περιοχές επικίνδυνο ακάρεως από τα κατεχόμενα - Προειδοποιούν οι αρμόδιοι

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή του, το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει πως υπάρχει ένδειξη παρουσίας του συγκεκριμένου ακάρεως σε περιοχή της ανατολικής Τουρκίας, ενώ τονίζει πως «αποτελεί σοβαρή απειλή για την μελισσοκομία, καθώς χαρακτηρίζεται από ταχύ κύκλο αναπαραγωγής και μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στο γόνο και στις μελισσοκομικές αποικίες».

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Τελωνείο, «η έγκαιρη αναγνώριση πιθανής διακίνησης σχετικού υλικού και η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον περιορισμό του κινδύνου εισόδου και εξάπλωσης του».

Διευκρινίζει ότι με βάση τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής η διακίνηση ζώων και ζωικών προϊόντων απαγορεύεται και οποιαδήποτε ποσότητα εντοπίζεται θα κατάσχεται.

Ωστόσο, σημειώνει ότι λόγω του πολύ μικρού μεγέθους των μελισσών και της ευκολίας απόκρυψης τους για μεταφορά, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν την μεταφορά μελισσών και μελισσοκομικού υλικού από τις κατεχόμενες περιοχές προς περιορισμό του κινδύνου.