Νεογνό με λεγεωνέλλωση: Έκλεισε ο όροφος του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου μετά από οδηγίες Υπ. Υγείας

Σύμφωνα πληροφορίες, το νεογνό έχει μεταφερθεί για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Παράλληλα, ο όροφος του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου στον οποίο εντοπίστηκε το περιστατικό λεγεωνέλλωσης, έχει κλείσει με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ