Θάνατος Στυλιανού: «Το ήξεραν οι πάντες και δεν μετακινήθηκε το παιδί» - Συγκλονιστική μαρτυρία στο Δικαστήριο

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου τον Σεπτέμβριο του 2019, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η αντεξέταση της κ. Ιωάννου, η οποία, υπό την ιδιότητά της νοσηλευτικής λειτουργού ψυχικής υγείας, στήριζε την μητέρα του Στυλιανού μεταξύ 2010 και 2012.

Ο δικηγόρος της μητέρας του Στυλιανού (κατηγορουμένη 2), Άγγελος Ιωάννου, κατά την αντεξέταση στάθηκε στο ζήτημα της ψυχολογικής κατάστασης της μητέρας, και βασιζόμενος σε αυτό που ανέφερε σε προηγούμενη δικάσιμο η μάρτυρας ότι κατά την περίοδο της συνεργασίας τους, η μητέρα είχε κατάθλιψη αλλά ήταν λειτουργική, ρώτησε τι εννοεί με το «λειτουργική».

Η μάρτυρας είπε ότι η μητέρα οδηγούσε, εργαζόταν, έπαιρνε τα παιδιά στο σχολείο, έκανε βασικά πράγματα στο σπίτι της, «έκανε πάρα πολλά πράγματα», τηλεφωνούσε στην κοινωνική λειτουργό, πήγαινε στην αστυνομία, και ζητούσε βοήθεια. Αυτά δεν τα κάνει κάποιος που δεν είναι λειτουργικός, είπε η κ. Ιωάννου. Είπε ότι η μητέρα ήταν λειτουργική και μπορούσε να ανταπεξέλθει σε διάφορους ρόλους.

Είπε ακόμη ότι δεν κάνει ψυχιατρικές διαγνώσεις, και ότι ο ρόλος της ήταν να υποστηρίξει μια μητέρα, η οποία της είπε πολλά και διάφορα.

Ερωτηθείσα από τον κ. Ιωάννου αν υπάρχουν στάδια μεταξύ κατάθλιψης και παραληρηματικής ψυχωτικής κατάθλιψης, η μάρτυρας απάντησε καταφατικά. Σε ερώτηση αν η κατάσταση της μητέρας ήταν σε κάποιο ενδιάμεσο στάδιο, η μάρτυρας είπε ήταν πιθανόν, αλλά ότι η ίδια δεν ήταν σε θέση να το διαγνώσει. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση του δικηγόρου η μάρτυρας είπε ότι η μητέρα δεν είχε παραληρηματική ψυχωτική κατάθλιψη, και ότι η κατάθλιψη της μητέρας ήταν σε συνάρτηση με δυσκολίες στην προσωπικότητά της.

Σχετικά με τα προβλήματα στο σχολείο, έγινε αναφορά σε τηλεφώνημα από τη μητέρα στην μάρτυρα τον Μάρτιο του 2011 που της ανέφερε ότι συνεχίζονταν τα προβλήματα, και ότι δεν έμπαινε ο Στυλιανός στην τάξη, δεν καθόταν στο θρανίο, χτυπούσε το κεφάλι του στο θρανίο, καθώς και ότι κάποια παιδιά του έκαναν σχολικό εκφοβισμό.

Σε ερώτηση του κ. Ιωάννου, η μάρτυρας είπε ότι ο χειρισμός περιστατικών σχολικού εκφοβισμού είναι αρμοδιότητα του σχολείου και του Υπουργείου Παιδείας.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά με την καταγραφή των γεγονότων της υπόθεσης από την μάρτυρα, η ίδια ανέφερε ότι στις 6/12/2011 η μητέρα επικοινώνησε μαζί της και ζήτησε εκ νέου συνεργασία. Ανέφερε ακόμη ότι η μητέρα είπε ότι θα το σκέφτοταν αλλά ότι δεν επανήλθε. Η μάρτυρας ανέφερε ότι ενημερώθηκε το γραφείο ευημερίας να δουν τι γίνεται με την οικογένεια, καθώς η δική της υπηρεσία δουλεύει μόνο κατόπιν αιτήματος των γονιών.

Σε ερώτηση του δικηγόρου αν πιθανώς αυτή να ήταν η τελευταία επικοινωνία της μητέρας με την υπηρεσία, η μάρτυρας είπε ότι η ίδια έφυγε από εκείνη τη θέση καθώς πήρε προαγωγή αλλά αν υπήρχε ξανά επικοινωνία της μητέρας με την υπηρεσία θα καταγραφόταν στον φάκελο.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ζήτησε διευκρίνιση από την μάρτυρα σχετικά με αναφορές της κατά την αντεξετασή της από τον κ. Ιωάννου.

Συγκεκριμένα, την ρώτησε τι εννοεί με την αναφορά της ότι η μητέρα είπε «πολλά και διάφορα». Η μάρτυρας είπε ότι η μητέρα της μιλούσε για τις δυσκολίες του παιδιού στο σχολείο, την κατάσταση στο σπίτι, τους καυγάδες με τον σύζυγο, ότι την κτυπά, τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που είχαν, για μη λειτουργικό σπίτι, για δυσκολίες προσωπικές να ανταπεξέλθει στο σπίτι λόγω και των πολλών ωρών που δούλευε στην μάντρα της οικογένειας.

Ζήτησε ακόμη διευκρίνιση για τη βοήθεια που ζητούσε η μητέρα και η μάρτυρας είπε ότι η μητέρα πήγε στην Αστυνομία και έκανε αναφορά αλλά ποτέ καταγγελία, και ότι ζητούσε βοήθεια από το σχολείο, τις αρμόδιες υπηρεσίες, και τον ιερέα της κοινότητας.

Στη δική του αντεξέταση, ο δικηγόρος της τρίτης κατηγορούμενης, λειτουργού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), Βίκτωρας Ακάμας, επικεντρώθηκε στο τι πληροφορίες έδωσε η μάρτυρας στην πελάτισσά του, σχετικά με την κατάσταση στην οικογένεια, αλλά και το αν υπάρχουν γραπτώς αναφορές σε αυτή την ενημέρωση.

Υπέβαλε στην μάρτυρα ότι ουδέποτε ενημέρωσε την κοινωνική λειτουργό ότι κάθε φορά που μιλούσε με την μητέρα της έλεγε ότι την κτυπούσε ο σύζυγός της. Η μάρτυρας διερωτήθηκε γιατί τότε την έπαιρνε τηλέφωνο η κοινωνική λειτουργός εκφράζοντας ανησυχία για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η οικογένεια. Είπε ότι τέθηκε και το θέμα της μετακίνησης των παιδιών.

Ο κ. Ακάμας ρώτησε την μάρτυρα πού υπάρχει αναφορά γραπτώς για σκέψεις μετακίνησης, με την κ. Ιωάννου να αναφέρει ότι ρώτησε την κοινωνική λειτουργό αν σκέφτονται την μετακίνηση και ότι αυτή απάντησε ότι θα το δουν.

Ο κ. Ακάμας ρώτησε την μάρτυρα γιατί δεν τα θυμήθηκε να τα γράψει στην αναφορά της αυτά που λέει, και ότι μεταφέρει ανακρίβειες προς το δικαστήριο. Η μάρτυρας είπε ότι επειδή δεν ήξεραν ότι τα πράγματα θα οδηγούνταν μέχρι εδώ σήμερα, δεν κατέγραφαν τα πάντα, και ότι αν ήξερε την κατάληξη του Στυλιανού θα έγραφε τόμους. Διερωτήθηκε πως να το ήξερε ότι θα έπρεπε να καταγράφει κάθε συζήτηση που είχαν και ότι όσα συζητούσαν κατ’ ιδίαν, σε συναντήσεις στους διαδρόμους, για τα προβλήματα της οικογένειας.

Είπε ακόμη ότι αυτά τα γεγονότα έγιναν πάνω από 10 χρόνια πριν και ότι δεν λέει ανακρίβειες, σημειώνοντας ότι υπήρχε ένα περιβάλλον κακοποιητικό όπου ζούσε ένα παιδί που έφτασε στα όρια του, και φώναζε με την συμπεριφορά του. «Το ήξεραν οι πάντες και δεν μετακινήθηκε αυτό το παιδί», είπε. Επανέλαβε ότι η ίδια είχε έναν ρόλο συμβουλευτικό, και δεν είπε ψέματα, ούτε πήγε εκεί για να κατηγορήσει κανέναν συνάδελφό της. «Η ουσία είναι ότι όλοι ήξεραν», είπε. «Συμπεριλαμβανομένης και εσάς», είπε ο δικηγόρος και αυτή απάντησε καταφατικά.

Υπέβαλε ακόμη στην μάρτυρα ότι η κοινωνική λειτουργός ουδέποτε της είπε ότι ο Στυλιανός βοηθούσε στη μάντρα. Η μάρτυρας είπε ότι δεν εργαζόταν ως ένας ενήλικας, αλλά βοηθούσε, σκούπιζε, και ότι το παιδί έπρεπε να ήταν στην λέσχη, να διαβάζει. Ερωτηθείσα, είπε ότι δεν είδε τον Στυλιανό να βοηθά στην μάντρα και ότι αυτό της λέχθηκε από διάφορες υπηρεσίες.

Είπε ακόμη ότι η κοινωνική λειτουργός ήξερε πάρα πολύ καλά το τι συνέβαινε στο σπίτι, ανησυχούσε, προσπαθούσε να βοηθήσει την μητέρα και ότι η ίδια είχε μια πολύ καλή και στενή συνεργασία μαζί της.

Η διαδικασία συνεχίζεται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Επόμενοι μάρτυρες θα είναι ο αστυφύλακας που μετέφερε το κινητό του Στυλιανού, και ο δάσκαλος του Στυλιανού στην Β’ Δημοτικού.