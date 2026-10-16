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ΔΙΕΘΝΗ

Προειδοποιεί ο Ζελένσκι: Μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για ντίζελ θα ακολουθήσουν ΦΑ και τράπεζες

 16.10.2026 - 17:51
Προειδοποιεί ο Ζελένσκι: Μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για ντίζελ θα ακολουθήσουν ΦΑ και τράπεζες

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί ότι θα ακολουθήσει συμφωνία για το φυσικό αέριο αλλά και άρση κυρώσεων για τις ρωσικές τράπεζες μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για το ντίζελ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες την Παρασκευή, στο περιθώριο της δεύτερης ημέρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη συμφωνία του Αμερικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για το ντίζελ, ο Ζελένσκι επέκρινε τη συμφωνία ως ακατάλληλη, προειδοποιώντας ότι είναι βέβαιος ότι θα ακολουθήσει συμφωνία για το φυσικό αέριο, ενώ συνέχεια θα έχουν οι ρωσικές τράπεζες με χαλάρωση των κυρώσεων. Είπε ότι πρέπει να αντιταχθούμε σε τέτοιες ρυθμίσεις, ρωτώντας ποιος θα τις αμφισβητούσε αν δεν το έκανε αυτός. Επ'αυτού υπερασπίστηκε την τακτική του να επαναφέρει το θέμα με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια και την εκμετάλλευση τους από την ΕΕ προς όφελος της Ουκρανίας «πριν αυτό το πράξει η Ρωσία».

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι χαμογέλασε όταν ερωτήθηκε  αν είναι «ο αποδιοπομπαίος τράγος» για τον Τραμπ και τα εσωτερικά του προβλήματα καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά τις ανάγκες της Ουκρανίας σε αντιβαλλιστικούς πυραύλους, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν επαρκή αριθμό αντιβαλλιστικών πυραύλων PAC-2 και PAC-3 για να καλύψουν τις ελάχιστες ανάγκες της Ουκρανίας αυτό το χειμώνα «Θα μας υποστηρίξουν οι Ευρωπαίοι; Ναι. Όσον αφορά την ποσότητα, δεν γνωρίζω ακόμα. Γνωρίζω όμως κάποια πράγματα για συγκεκριμένες χώρες. Υπάρχουν αρκετοί πύραυλοι PAC-2 και PAC-3 στην Ευρώπη για να περάσει η Ουκρανία τον χειμώνα; Ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσα, δηλαδή τον αριθμό που θα θέλαμε να λάβουμε για τον χειμώνα, η Ευρώπη διαθέτει αυτούς τους αριθμούς», είπε.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι το σημερινό πακέτο χειμερινής υποστήριξης για την Ουκρανία περιλαμβάνει κυρίως πυραύλους PAC-2 και PAC-3. Ενημέρωσε τους Ευρωπαίους εκπροσώπους για τον ελάχιστο αριθμό πυραύλων που χρειάζεται η Ουκρανία.

«Κανείς δεν περιμένει ότι θα χρησιμοποιηθούν δύο πύραυλοι για να καταρρίψουν έναν μόνο βαλλιστικό πύραυλο από τη Ρωσία, όπως είναι η συνήθης πρακτική, μιλάμε για «έναν προς έναν» — για τους ελάχιστους, σπάνιους πόρους που χρειαζόμαστε. Για να είμαι ειλικρινής, όλοι οι ηγέτες έχουν αυτό το πακέτο», σημείωσε ο Ζελένσκι, εκφράζοντας παράλληλα και την ελπίδα ότι θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του αντιβαλλιστικού πυραυλικού συστήματος «Freyja», από το οποίο θα μπορούν να επωφεληθούν για την ασφάλεια τους όλα τα κράτη μέλη που το χρειάζονται.

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