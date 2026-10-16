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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τορναρίτης: Σοβαρά πολιτικά ερωτήματα από πρόταση Νεοφύτου για επανεξέταση κυρώσεων κατά Ρωσίας

 16.10.2026 - 17:54
Τορναρίτης: Σοβαρά πολιτικά ερωτήματα από πρόταση Νεοφύτου για επανεξέταση κυρώσεων κατά Ρωσίας

Σοβαρά πολιτικά ερωτήματα για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, την αξιοπιστία και τις εθνικές επιδιώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγείρει η πρόταση Αβέρωφ Νεοφύτου για επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αναφέρει ο πρώην βουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης.

Σε γραπτή δήλωση, με την οποία απαντά στον κ. Νεοφύτου, ο κ. Τορναρίτης αναφέρει ότι η εισήγηση του Αβέρωφ Νεοφύτου για επανεξέταση των ευρωπαϊκών ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια απλή οικονομική τοποθέτηση» και προσθέτει ότι «αποτελεί πολιτική παρέμβαση με ευρύτερες προεκτάσεις, που αγγίζουν την ευρωπαϊκή αξιοπιστία της χώρας μας και, κατ' επέκταση, τη δυνατότητά της να διεκδικεί ενεργότερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

«Πώς, λοιπόν, μπορούμε να ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιεί αποφασιστικά την επιρροή της έναντι της Τουρκίας, εάν την ίδια στιγμή πολιτικές παρεμβάσεις από την Κύπρο εμφανίζονται να εισηγούνται τη χαλάρωση αντίστοιχων εργαλείων πίεσης απέναντι στη Ρωσία», διερωτάται.

Αναφέρει επίσης ότι «η εξωτερική πολιτική ενός μικρού κράτους δεν έχει την πολυτέλεια των αντιφάσεων», πολύ περισσότερο, όπως προσθέτει «όταν αυτό το κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής και στηρίζει μεγάλο μέρος της διεθνούς διπλωματικής της προσπάθειας στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

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