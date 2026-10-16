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ΔΙΕΘΝΗ

Αδιανόητη τραγωδία: Σκότωσε το νεογέννητο παιδί της και έκρυψε τη σορό σε σακούλα 22χρονη στις ΗΠΑ

 16.10.2026 - 20:08
Αδιανόητη τραγωδία: Σκότωσε το νεογέννητο παιδί της και έκρυψε τη σορό σε σακούλα 22χρονη στις ΗΠΑ

Σε 10 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε πρώην μαζορέτα του πανεπιστημίου του Κεντάκι στις ΗΠΑ, που ομολόγησε ότι σκότωσε τον νεογέννητο γιο της και έβαλε το άψυχο σώμα του σε σακούλα. 

Η 22χρονη Λέικεν Σνέλινγκ είχε δηλώσει ένοχη από τον Αύγουστο στο περιφερειακό δικαστήριο του Φαγιέτ στο Κεντάκι για ανθρωποκτονία από πρόθεση, περιύβριση νεκρού, παραποίηση στοιχείων και απόκρυψη γέννησης, σύμφωνα με την New York Post.

Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης σήμερα Παρασκευή (16/10), αφού είχε δηλώσει στο δικαστήριο κατά την προηγούμενη ακροαματική διαδικασία: «Αντί να τον βοηθήσω, έβαλα τέλος στη ζωή του», σύμφωνα με το lex18.com.

Οι εισαγγελείς είχαν προτείνει ποινή φυλάκισης 10 ετών για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και από ένα έτος για καθεμία από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Πριν η δικαστής Νταϊάν Μινίφιλντ εκδώσει την ποινή της, το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι το αγοράκι ονομαζόταν Μακόι Κέιντ Χολ και ότι η οικογένεια είχε συντριβεί από τον θάνατό του.

«Ως γιαγιά, φαντάζεσαι τις αναμνήσεις που θα δημιουργήσεις με τα εγγόνια σου», είπε συγγενής στο δικαστήριο, προσθέτοντας ότι ανυπομονούσε να δει «τις πρώτες λέξεις, τα φιλιά και όλες τις μικρές στιγμές που γίνονται αναμνήσεις για μια ολόκληρη ζωή».

«Ανυπομονείς δεις να μεγαλώνουν, να δεις άνθρωποι θα γίνουν. Για τον Κέιντ, αυτές οι δυνατότητες στερήθηκαν πριν καν προλάβει να τις βιώσει», συμπλήρωσε.

Η 22χρονη θα έχει δικαίωμα να ζητήσει αναστολή μετά την έκτιση του 85% της ποινής της, αλλά δεν δικαιούται αναστολή υπό όρους, σύμφωνα με το Fox. Αρχικά είχε δηλώσει αθώα τον Απρίλιο, αλλά αργότερα παραδέχτηκε ότι είχε τερματίσει τη ζωή του μωρού στερώντας του το οξυγόνο.

«Βρισκόμουν σε μεγάλη συναισθηματική πίεση και το μωρό μου γεννήθηκε απροσδόκητα. Και αντί να τον βοηθήσω, έβαλα τέλος στη ζωή του και μετά καθάρισα τα πάντα και δεν το είπα σε κανέναν», είπε η Σνέλινγκ κλαίγοντας στο δικαστήριο τον Αύγουστο.

Η αστυνομία είχε σπεύσει στο σπίτι της νεαρής στις 27 Αυγούστου 2025, όταν συγκάτοικοι της Σνέλινγκ ανακάλυψαν το νεκρό βρέφος τυλιγμένο σε πετσέτα, μέσα σε μια μαύρη πλαστική σακούλα που ήταν κρυμμένη σε ντουλάπα. Οι συγκάτοικοι της Σνέλινγκ είχαν καταθέσει ότι είχαν υποψιαστεί ότι έκρυβε την εγκυμοσύνη της.

Το μωρό γεννήθηκε ζωντανό και πέθανε από ασφυξία, σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστικού γραφείου του Κεντάκι. Η Σνέλινγκ είπε αρχικά στην αστυνομία ότι το μωρό είχε πέσει στο πάτωμα μετά τον τοκετό, αλλά δεν πίστευε ότι «ανέπνεε ή ήταν ζωντανό». Αργότερα άλλαξε την κατάθεσή της, λέγοντας ότι είχε λιποθυμήσει «πάνω από το μωρό» και ότι όταν ξύπνησε το βρήκε «να έχει γίνει μπλε και μωβ». Η νεαρή είχε τραβήξει φωτογραφίες ενώ ήταν σε διαδικασία τοκετού, αλλά τις διέγραψε «σε μια προσπάθεια να κρύψει τη γέννηση».

Πηγή: protothema.gr

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