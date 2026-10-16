Συναγερμός στις ΗΠΑ: Έστειλαν ύποπτες επιστολές με άγνωστη λευκή σε πολιτικά πρόσωπα

Σύμφωνα με πληροφορίες του ABC News από πηγές των διωκτικών Αρχών, περισσότερες από 100 επιστολές εκτιμάται ότι κυκλοφορούν στο αμερικανικό ταχυδρομικό δίκτυο, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση του FBI, της Αστυνομίας του Καπιτωλίου και της Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Επιθεωρήσεων των ΗΠΑ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ενημερωτικό σημείωμα που εστάλη την Πέμπτη στο προσωπικό της Γερουσίας, με το οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούσαν για «πολλαπλές επιστολές που περιέχουν ύποπτες ουσίες και έχουν αποσταλεί σε διάφορες διευθύνσεις σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων αρκετών γραφείων του Κογκρέσου».

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η φύση της λευκής σκόνης, ενώ οι ομοσπονδιακές Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την αποστολή των επιστολών.

Στους παραλήπτες ο Τσακ Σούμερ και άλλοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές

Μεταξύ των πολιτικών προσώπων στα οποία απευθύνονταν οι ύποπτες επιστολές περιλαμβάνεται ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

Επιστολή με ύποπτο περιεχόμενο είχε επίσης ως παραλήπτη το περιφερειακό γραφείο του Δημοκρατικού γερουσιαστή του Κονέκτικατ, Κρις Μέρφι, ωστόσο εντοπίστηκε και αναχαιτίστηκε από τις ταχυδρομικές Αρχές πριν φτάσει στον προορισμό της.

Το γραφείο του Μέρφι επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών δεν υπήρξε άμεσος κίνδυνος για τον γερουσιαστή ή τους συνεργάτες του.

«Χάρη σε αυτές τις προσπάθειες και στα διάφορα πρωτόκολλα ασφαλείας, ούτε ο γερουσιαστής ούτε το προσωπικό του διέτρεξαν άμεσο κίνδυνο. Το γραφείο μας ευχαριστεί τους ερευνητές που συμμετέχουν στην υπόθεση και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μαζί τους όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το ABC News επιβεβαίωσε ότι ύποπτες επιστολές είχαν επίσης αποσταλεί στις Δημοκρατικές γερουσιαστές Κίρστεν Τζίλιμπραντ και Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ, χωρίς όμως να φτάσουν στα χέρια τους.

«Εντοπίστηκε εγκαίρως η ύποπτη επιστολή», λέει η Τζίλιμπραντ

Η γερουσιαστής της Νέας Υόρκης, Κίρστεν Τζίλιμπραντ, επιβεβαίωσε με δήλωσή της ότι το γραφείο της στη Νέα Υόρκη ήταν ανάμεσα στους στόχους

«Σήμερα το απόγευμα, ένα ύποπτο ταχυδρομικό αντικείμενο εστάλη στο γραφείο μου στη Νέα Υόρκη και αναχαιτίστηκε με ασφάλεια από την Υπηρεσία Ταχυδρομικών Επιθεωρήσεων των ΗΠΑ», ανέφερε την Πέμπτη.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στους ταχυδρομικούς επιθεωρητές για την προστασία του προσωπικού μου», πρόσθεσε.

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και το γραφείο της Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ, επιβεβαιώνοντας ότι είχε αποσταλεί επιστολή που περιείχε ύποπτη ουσία.

«Η επιστολή εντοπίστηκε από την Αστυνομία του Καπιτωλίου και παραδόθηκε για διερεύνηση. Χάρη στα υφιστάμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και την άμεση αντίδραση των αστυνομικών, ούτε η γερουσιαστής ούτε το προσωπικό της βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Προειδοποίηση στο Κογκρέσο – Φόβοι ότι επιστολές μπορεί να φτάσουν στα γραφεία βουλευτών

Η υπηρεσία του αρμόδιου αξιωματούχου για την ασφάλεια και την τήρηση της τάξης στη Γερουσία, γνωστού ως Sergeant at Arms, απέστειλε προειδοποίηση στο προσωπικό, επισημαίνοντας ότι ορισμένες από τις ύποπτες επιστολές ενδέχεται να καταφέρουν να φτάσουν στα γραφεία μελών του Κογκρέσου.

Στο ενημερωτικό σημείωμα συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό ύποπτης αλληλογραφίας, ενώ ένα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται για τις συγκεκριμένες επιστολές είναι ότι φέρουν πολλαπλές ταχυδρομικές σημάνσεις.

Ανάλογη ενημέρωση εστάλη και στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από την αρμόδια υπηρεσία ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, τα γραφεία των βουλευτών έχουν τη δυνατότητα να προωθούν την αλληλογραφία που λαμβάνουν στις εκλογικές τους περιφέρειες προς το συγκρότημα του Καπιτωλίου, ώστε να υποβάλλεται σε αυστηρότερους ελέγχους ασφαλείας.

«Το Γραφείο του Sergeant at Arms έχει ενημερωθεί για αναφορές σχετικά με επιστολές που περιέχουν ύποπτες ουσίες σε μορφή λευκής σκόνης και έχουν παραληφθεί από δημόσιους αξιωματούχους σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου περιήλθε σε γνώση του ABC News

Η Αστυνομία του Καπιτωλίου παρέπεμψε το αμερικανικό δίκτυο στο FBI για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα.

FBI: Ύποπτες επιστολές και σε εκλογικές υπηρεσίες τουλάχιστον 15 πολιτειών

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στα γραφεία των μελών του Κογκρέσου, καθώς ύποπτη αλληλογραφία έχει εντοπιστεί και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διεξαγωγή εκλογών.

Το FBI επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι συνεργάζεται με την Υπηρεσία Ταχυδρομικών Επιθεωρήσεων των ΗΠΑ για τη διερεύνηση «μιας σειράς ύποπτων ταχυδρομικών αποστολών προς διάφορες διευθύνσεις σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων γραφείων πολιτειακών υπουργών Εξωτερικών και των εκλογικών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτά».

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία, οι συγκεκριμένες επιστολές περιείχαν επίσης άγνωστη ουσία, η οποία εξετάζεται από τις Αρχές.

Έως το βράδυ της Πέμπτης, εκλογικές υπηρεσίες σε τουλάχιστον 15 αμερικανικές πολιτείες είχαν αναφέρει ότι παρέλαβαν ύποπτη αλληλογραφία ή ότι είχαν εντοπιστεί επιστολές με παραλήπτες τις ίδιες.

Το FBI ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια ταυτοποίησης των υπευθύνων.

«Συνεργαζόμαστε επίσης με τους εταίρους μας για να εντοπίσουμε το άτομο ή τα άτομα που ευθύνονται για τις επιστολές. Το FBI και η Υπηρεσία Ταχυδρομικών Επιθεωρήσεων των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προστατεύουν το κοινό και να διασφαλίζουν την ασφάλεια των εκλογών για τους Αμερικανούς πολίτες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο σύνδεσης των περιστατικών

Οι αμερικανικές Αρχές εξετάζουν την προέλευση των επιστολών και προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για συντονισμένη ενέργεια.

Προς το παρόν, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν οι επιστολές που είχαν ως παραλήπτες γερουσιαστές συνδέονται με εκείνες που εστάλησαν πρόσφατα σε γραφεία πολιτειακών υπουργών Εξωτερικών και εκλογικές υπηρεσίες ανά τη χώρα.

Παραμένει επίσης άγνωστο εάν η λευκή σκόνη που εντοπίστηκε αποτελεί πραγματικά επικίνδυνη ουσία ή εάν οι αποστολές αποσκοπούν στην πρόκληση φόβου και αναστάτωσης.

Η διερεύνηση συνεχίζεται από το FBI και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, με τις Αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των πολιτικών προσώπων, του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών και των εκλογικών διαδικασιών.

Πηγή: protothema.gr