Τραμπ: Απέλυσε την Ζακαράια από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου - Μόλις πέντε μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της

Λιγότερο από μία εβδομάδα διήρκεσε η θητεία της Κέιτι Ζακαράια στη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, καθώς, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που έχουν γνώση των εξελίξεων, η νέα εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της την Παρασκευή. Η εξέλιξη ήρθε έπειτα από μια σειρά δημοσιευμάτων που αμφισβητούσαν τα επαγγελματικά της προσόντα, προκαλώντας ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες είχε επιλεγεί για μία από τις πλέον προβεβλημένες θέσεις της αμερικανικής προεδρίας.

Η Ζακαράια είχε πραγματοποιήσει την πρώτη της επίσημη ενημέρωση προς τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου την Τρίτη, χωρίς τότε να γνωρίζει ότι θα ήταν και η τελευταία. Μέσα στις επόμενες ημέρες βρέθηκε αντιμέτωπη με δημοσιεύματα σχετικά με το επαγγελματικό της παρελθόν και ειδικότερα με την ιδιότητά της ως δικηγόρου, την οποία είχε επικαλεστεί και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος όταν αναφέρθηκε δημόσια σε εκείνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, η Ζακαράια δεν είχε επιτύχει στις εξετάσεις που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας άσκησης δικηγορίας. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ερωτήματα για το εάν είχε παρουσιάσει με ακρίβεια τα προσόντα της.

Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι η αποτυχία στις συγκεκριμένες εξετάσεις δεν σημαίνει από μόνη της ότι κάποιος έχει προβεί σε ψευδή δήλωση. Το ζήτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο είχε παρουσιαστεί η επαγγελματική της ιδιότητα και κατά πόσο η περιγραφή αυτή ανταποκρινόταν στα πραγματικά της προσόντα.

Η παρέμβαση Τραμπ και η συζήτηση πριν από την αποχώρηση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μιλώντας την Παρασκευή στους δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι είχε προσωπικά συμβουλεύσει τη Ζακαράια να επανεξετάσει την απόφασή της να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση.

«Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, μεταφέροντας το περιεχόμενο της μεταξύ τους συνομιλίας.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας: «Κέιτι, το χρειάζεσαι πραγματικά αυτό; Δεν νομίζω ότι το χρειάζεσαι». Η διατύπωσή του αφήνει ανοιχτό το ερώτημα εάν η απομάκρυνση είχε αποφασιστεί από την προεδρία ή εάν είχε προηγηθεί συζήτηση για το ενδεχόμενο οικειοθελούς αποχώρησης. Οι πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα κάνουν λόγο για απόλυση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να αποσαφηνίζει τις συνθήκες.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των δημοσιογράφων για σχολιασμό, ενώ αντίστοιχη στάση τήρησε και η ίδια η Ζακαράια. Η απουσία επίσημης τοποθέτησης αφήνει αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το ποιος έλαβε την τελική απόφαση, πότε ενημερώθηκε η εκπρόσωπος Τύπου και εάν το ζήτημα των επαγγελματικών της προσόντων αποτέλεσε τον καθοριστικό λόγο της απομάκρυνσής της.

Το παρασκήνιο της διαμάχης για τη δικηγορική της ιδιότητα

Η Ζακαράια αποφοίτησε το 2011 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine στην Καλιφόρνια. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στον Σον Χάνιτι του Fox News, συμμετείχε στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης δικηγορίας, αλλά απέτυχε και δεν επιχείρησε να εξεταστεί ξανά.

Η ίδια υποστήριξε ότι εκείνη την περίοδο είχε ήδη αποφασίσει να μετακομίσει στην Κίνα μαζί με τον σύζυγό της και, κατά συνέπεια, δεν θεωρούσε καθοριστική την απόκτηση αμερικανικής δικηγορικής άδειας. Στο Πεκίνο εργάστηκε, σύμφωνα με το επαγγελματικό ιστορικό που έχει παρουσιαστεί, για τη δικηγορική εταιρεία Zhong Lun. Η συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί από μόνη της με άδεια άσκησης δικηγορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ζήτημα απέκτησε πολιτικές διαστάσεις όταν ο Ντόναλντ Τραμπ την παρουσίασε ως «δικηγόρο». Η διαφορά ανάμεσα στην κατοχή πτυχίου Νομικής και στην επαγγελματική πιστοποίηση που απαιτείται για την άσκηση της δικηγορίας στις ΗΠΑ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Στο αμερικανικό σύστημα, η αποφοίτηση από μια αναγνωρισμένη Νομική Σχολή δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη δυνατότητα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, καθώς απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εξετάσεων και η εγγραφή στον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο.

Τα ερωτήματα για την επιλογή της στον Λευκό Οίκο

Η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου έχει ιδιαίτερη πολιτική και θεσμική βαρύτητα. Πρόκειται για το πρόσωπο που καλείται να παρουσιάζει και να υπερασπίζεται δημόσια τις αποφάσεις της αμερικανικής προεδρίας, να απαντά στις ερωτήσεις των διαπιστευμένων δημοσιογράφων και να διαχειρίζεται καθημερινά την επικοινωνία της κυβέρνησης με τα αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η αποχώρηση ενός προσώπου από τη συγκεκριμένη θέση μέσα σε ελάχιστες ημέρες δημιουργεί ερωτήματα για τη διαδικασία επιλογής και ελέγχου των προσόντων των στελεχών που αναλαμβάνουν δημόσια καθήκοντα.

Η περίπτωση της Ζακαράια αποκτά πρόσθετη σημασία επειδή η αμφισβήτηση των προσόντων της εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της θητείας της. Η πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων δεν αποτέλεσε την αφετηρία μιας περιόδου προσαρμογής στη νέα θέση, αλλά το μοναδικό δημόσιο δείγμα της παρουσίας της ως εκπροσώπου της αμερικανικής προεδρίας.

Παραμένει άγνωστο ποιος θα την αντικαταστήσει και εάν ο Λευκός Οίκος θα προχωρήσει σε επίσημη εξήγηση για την αποχώρησή της.

Εξίσου αδιευκρίνιστο παραμένει εάν η απόφαση συνδέεται αποκλειστικά με τη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τα επαγγελματικά της προσόντα ή εάν είχαν προηγηθεί και άλλες διαφωνίες σχετικά με την παρουσία της στη θέση.

Η Ζακαράια αποχωρεί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχοντας πραγματοποιήσει μόλις μία επίσημη ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος παραδέχθηκε δημόσια πως την είχε συμβουλεύσει να επανεξετάσει την ανάληψη των καθηκόντων της προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην υπόθεση, χωρίς όμως να απαντά στο βασικό ερώτημα: γιατί μια επιλογή για τόσο σημαντική θέση στην επικοινωνιακή λειτουργία της αμερικανικής προεδρίας ανατράπηκε μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια χρειάστηκε μόλις 13 λεπτά, στην πρώτη της ενημέρωση το πρωί της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ), για να κολακεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ, να απαντήσει στις ερωτήσεις μόλις τριών δημοσιογράφων, να κάνει τη σημαντική ανακοίνωση για το μέλλον της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και να προσφέρει μια απρόσμενα χιουμοριστική στιγμή, όταν μπέρδεψε τον σύζυγό της με τον πρόεδρο.

Η Ζακαράια, η οποία διαδέχθηκε την Καρολάιν Λέβιτ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένη καθώς ανέβηκε στο βήμα της αίθουσας ενημέρωσης Τύπου James S. Brady. Η φωνή της κατά διαστήματα πρόδιδε το άγχος της, ωστόσο διατήρησε το χαμόγελό της και φρόντισε να καταστήσει σαφές το βασικό της μήνυμα: επιθυμούσε εδώ και πολύ καιρό να εργαστεί για τον Τραμπ. «Ήθελα να εργαστώ για εκείνον εδώ και πάρα πολύ καιρό», δήλωσε, ευχαριστώντας τον Αμερικανό πρόεδρο για την εμπιστοσύνη του.

Όσοι, πάντως, περίμεναν μια εκτενή πρώτη συζήτηση ανάμεσα στη νέα εκπρόσωπο και τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο, διαψεύστηκαν και βρέθηκαν μπροστά σε μια ιδιαίτερα σύντομη διαδικασία

Το μεγαλύτερο μέρος της ενημέρωσης αφιερώθηκε σε προετοιμασμένες δηλώσεις για όσα η Ζακαράια παρουσίασε ως επιτεύγματα της κυβέρνησης, από τους μισθούς και τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέχρι την παραγωγή ενέργειας, τις ξένες επενδύσεις, τη μεταποίηση και την ασφάλεια των συνόρων. «Ο πρόεδρος Τραμπ αγωνίζεται και φέρνει αποτελέσματα για τους Αμερικανούς εργαζομένους κάθε λεπτό, κάθε ημέρα», δήλωσε.

Με μόλις τρεις εβδομάδες να απομένουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, η Ζακαράια αναφέρθηκε εκτενώς και στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ, κάνοντας λόγο για συμμετοχή-ρεκόρ και αυξανόμενο ενθουσιασμό μεταξύ των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων.

Μόνο τρεις δημοσιογράφοι πήραν τον λόγο

Όταν ολοκλήρωσε τις αρχικές της δηλώσεις και άρχισε να δέχεται ερωτήσεις, η Ζακαράια έδωσε τον λόγο σε μόλις τρεις δημοσιογράφους: τον Νικ Γκίλμπερτσον του Breitbart News, τον Πίτερ Ντούσι του Fox News και την Ελίνα Σιραζί της Daily Mail.

Η επιλογή είχε ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω των μέσων ενημέρωσης που εκπροσωπούσαν, αλλά και εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε η διαδικασία. Η Ζακαράια καλούσε τους δημοσιογράφους απευθείας με το όνομά τους, αντί να επιτρέπει την υποβολή ερωτήσεων από το σύνολο των παρευρισκομένων.

Πρώτος πήρε τον λόγο ο Γκίλμπερτσον, ο οποίος καθόταν στη θέση που έχει παραχωρηθεί στα νέα μέσα ενημέρωσης. Αφού εξήρε τη Λέβιτ για την απόφασή της να ανοίξει την αίθουσα ενημερώσεων και σε δημοσιογράφους πέρα από τα παραδοσιακά ειδησεογραφικά μέσα, ρώτησε εάν η νέα εκπρόσωπος σκοπεύει να συνεχίσει την ίδια πρακτική.

«Η προκάτοχός μου, Καρολάιν Λέβιτ, έκανε εκπληκτική δουλειά. Οπωσδήποτε θα τη διατηρήσουμε και θα την επεκτείνουμε όσο είναι δυνατόν. Αγαπάμε τα νέα μέσα ενημέρωσης και θέλουμε να τα αγκαλιάσουμε», απάντησε

Σε ερώτηση για το εάν θα ενταθεί το πρόγραμμα προεκλογικών εμφανίσεων του Τραμπ ενόψει των εκλογών, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Απολύτως, να περιμένετε ακόμη περισσότερες εντατικές προεκλογικές εμφανίσεις» και πρόσθεσε ότι στο προσεχές πρόγραμμα μετακινήσεων του προέδρου έχει συμπεριληφθεί και το Κεντάκι, μαζί με τη Τζόρτζια και τη Φλόριντα.

Η πιο ουσιαστική ερώτηση για τον νέο ρόλο της Ζακαράια προήλθε από τον δημοσιογράφο του Fox News, Πίτερ Ντούσι.

Ο Ντούσι επισήμανε ότι η νέα εκπρόσωπος αναλαμβάνει καθήκοντα μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες ο ίδιος ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει δύσκολες για τους Ρεπουμπλικανούς.

«Η δουλειά σας είναι απλώς να μιλάτε για θέματα του Λευκού Οίκου ή να κάνετε τα πράγματα λιγότερο δύσκολα για τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές;», τη ρώτησε.

Η Ζακαράια δεν έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στις δύο αρμοδιότητες. «Λοιπόν, Πίτερ, έχω την ευκαιρία να κάνω αυτό που ήδη έκανα εκτός Λευκού Οίκου, δηλαδή να προσπαθώ να προβάλλω, να ενισχύω και να διευρύνω την απίστευτη ατζέντα του προέδρου Τραμπ για τον αμερικανικό λαό», απάντησε. Όπως εξήγησε, στόχος της είναι να επικοινωνεί αποτελεσματικότερα τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, συνεργαζόμενη στενά με έναν πρόεδρο ο οποίος, όπως είπε, «είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος του εαυτού του».

Στη συνέχεια, ο Ντούσι πέρασε σε ένα πιο άμεσο ερώτημα εξωτερικής πολιτικής, ζητώντας να μάθει εάν οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία. «Θα πρέπει να επανέλθω σε αυτό», περιορίστηκε να απαντήσει η Ζακαράια.

Η σημαντική ανακοίνωση για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η σημαντικότερη είδηση της ενημέρωσης προέκυψε από ερώτηση της δημοσιογράφου της Daily Mail, Ελίνα Σιραζί, σχετικά με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την προηγούμενη ημέρα ότι εξέταζε το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της, εν μέσω δημοσιευμάτων που έθεταν ερωτήματα για τη συμπεριφορά της κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Η Σιραζί ζήτησε να μάθει εάν η κυβέρνηση είχε καταλήξει σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ενδεχόμενη αποπομπή της και εάν εξετάζονταν ήδη πιθανοί αντικαταστάτες.

Η απάντηση της Ζακαράια ήταν σύντομη, αλλά ιδιαίτερα σημαντική. «Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να παραιτηθεί. Υπήρξε ένα εξαιρετικά πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη Ζακαράια, επρόκειτο για μια ασυνήθιστα σημαντική ανακοίνωση στην πρώτη της εμφάνιση, η οποία κατά τα άλλα επικεντρώθηκε στην προβολή των επιτευγμάτων της κυβέρνησης.

«Ο πρόεδρός μου... συγγνώμη, ο σύζυγός μου»

Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις απέκτησαν πιο προσωπικό χαρακτήρα.

Η Σιραζί υπενθύμισε ότι η Ζακαράια είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών και ότι η οικογένειά της ζούσε μέχρι πρόσφατα στην Καλιφόρνια. Τη ρώτησε πώς σκοπεύει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας της θέσης, ενώ παράλληλα μεγαλώνει μια πολυμελή οικογένεια. Ζήτησε επίσης να μάθει εάν η Λέβιτ, η οποία αποχώρησε από τη θέση της για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της, της είχε δώσει κάποια συμβουλή.

Η Ζακαράια έγινε εμφανώς πιο εκδηλωτική. «Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον σύζυγό μου», ξεκίνησε.

Εξήγησε ότι έχει τέσσερα παιδιά, ηλικίας 12, 10, 8 και 6 ετών, εκ των οποίων τα τρία είναι αγόρια. «Λατρεύω την οικογένειά μου. Την αγαπώ. Είναι η προτεραιότητά μου», δήλωσε, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι για την ίδια να περνά τα βράδια με τα παιδιά της.

Τότε σημειώθηκε η στιγμή που διέκοψε για λίγο τον επίσημο χαρακτήρα της ενημέρωσης.

«Ο πρόεδρός μου... συγγνώμη, ο σύζυγός μου», είπε η Ζακαράια, διορθώνοντας αμέσως τον εαυτό της. «Αυτό ήταν καλό», πρόσθεσε σχολιάζοντας το σαρδάμ της.

Πηγή: protothema.gr