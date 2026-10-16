Χαμός στα Τίραντα: Νέες άγριες συγκρούσεις - Διαδηλωτές γκρέμισαν πόρτες υπουργείων

Οι νέες διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, στο κέντρο των Τιράνων και στην κορυφή της πορείας ήταν πολλοί γονείς μαθητών που έχουν ενωθεί με τους φοιτητές. Ενώ αρχικά φάνηκε πως σήμερα θα ήταν ειρηνική η διαμαρτυρία, αλλά πολύ γρήγορα ξέσπασαν και πάλι βίαια επεισόδια.

Οι διαδηλωτές είναι χωρισμένοι σε τουλάχιστον 3 μεγάλες ομάδες, με αποτέλεσμα οι συγκρούσεις με την Αστυνομία να γίνονται σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας.

Έξω από γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, κουκουλοφόροι συγκρούονται συνεχώς με τις αστυνομικές δυνάμεις καθώς επιχειρούν να μπουν στο κτίριο το οποίο φρουρείται και από ειδικές δυνάμεις. Οι διαδηλωτές με καλυμμένα τα πρόσωπα τους, επιτεθήκαν με πέτρες και σπασμένα μάρμαρα από τις πλατείες, στα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Στο υπουργείο Οικονομικών γκρέμισαν την πόρτα της εισόδου, ενώ έξω από το υπουργείο Παιδείας , όταν οι διαδηλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον αστυνομικό κλοιό φώναζαν, «μην μας χτυπάτε είμαστε παιδιά σας». Στα επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας τραυματίστηκε η λέκτορας της Νομικής Κέλα Ολντάσι, σύζυγος του εκλιπόντα πρώην βουλευτή και υπουργού της κυβέρνησης Μπερίσα, Σοκόλ Ολντάσι, η οποία ήταν μαζί με τους φοιτητές για να υποστηρίξει τα αιτήματά τους.

Την ίδια ώρα, πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις σήμερα στην αλβανική πρωτεύουσα έμειναν κλειστές με κατεβασμένα ρολά πάνω στα οποία τοποθέτησαν πινακίδες με το μήνυμα είμαστε μαζί σας προκείμενου να αποτρέψουν ζημίες και λεηλασίες από τους διαδηλωτές.

Επίθεση από ομάδα διαδηλωτών δέχθηκε και το κτήριο όπου στεγάζεται το Προεδρείο του Κοινοβουλίου σπάζοντας πόρτες και παράθυρα, με την Αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να τους απωθήσει και να τους διαλύσει.

Ο υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για την Δημόσια Τάξη ανακοίνωσε πως δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για υπέρβαση καθήκοντος καθώς ξυλοκοπούσαν τραυματισμένο και πεσμένο στο έδαφος διαδηλωτή

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό έχουν γίνει 324 προσαγωγές, 152 συλλήψεις και ο αριθμός των τραυματιών αστυνομικών ανέρχεται στους 120.

Με την κατάσταση στην Αλβανία να παραμένει τεταμένη, αύριο οι διαδηλωτές καλούν τον κόσμο σε μια μεγάλη κινητοποίηση, αλλά και τους Αλβανούς της διασποράς, με την προτροπή να διαδηλώσουν στις πόλεις του εξωτερικού όπου ζουν και εργάζονται.

Πηγή: protothema.gr