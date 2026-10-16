«Έντονη οργή» στον Δήμο Πόλης Χρυσοχόους - Ζητούν συνάντηση με Υπ. Μεταφορών μετά την ακύρωση του δρόμου

Σε ανακοίνωση του Δήμου γίνεται λόγος για έργο «ζωτικής σημασίας» για την περιοχή, το οποίο, όπως λέει, αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων και βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί εύλογη ανησυχία και αγανάκτηση, καθώς η περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμένει σε καθεστώς αβεβαιότητας για ένα τόσο σημαντικό έργο υποδομής, συνεχίζει.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς λέει ότι θα ζητήσει, το συντομότερο δυνατόν, συνάντηση με την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, προκειμένου να τεθούν ενώπιόν της όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την ακύρωση και να δοθούν σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα επόμενα βήματα.

Κατά τη συνάντηση, προστίθεται, θα ζητηθούν «σαφή και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα» για την επαναπροκήρυξη του έργου και την προώθησή του χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, αλλά και πλήρης διερεύνηση των λόγων ακύρωσης. Ακόμη, αίτημα του Δήμου είναι η επανεξέταση της εκτίμησης του κόστους του έργου, αλλά και έλεγχος των όρων των εγγράφων του διαγωνισμού. Επίσης, ζητά επικαιροποίηση των τεχνικών και άλλων προδιαγραφών του έργου, ώστε ο σχεδιασμός να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της περιοχής.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς λέει ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει παθητικά αυτή την εξέλιξη, αλλά ζητά «διαφάνεια, υπευθυνότητα και ουσιαστικές ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί ότι το έργο θα επαναπροκηρυχθεί με σωστό σχεδιασμό, ρεαλιστικό προϋπολογισμό και ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης».