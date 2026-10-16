Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Δηλώνει έτοιμος για διαπραγματεύσεις
ΔΙΕΘΝΗ

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Δηλώνει έτοιμος για διαπραγματεύσεις

 16.10.2026 - 21:35
Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Δηλώνει έτοιμος για διαπραγματεύσεις

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διέψευσε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, εκφράζοντας παράλληλα τη βούλησή του να κάνει διάλογο και καταδικάζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις, κατά τη διάρκεια συνομιλιών που είχε με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας.

Με την ευκαιρία της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας Ιρακλί Κομπαχίτζε, ο Πεζεσκιάν ζήτησε επίσης την οικοδόμηση στενών δεσμών με τη Γεωργία, λίγες εβδομάδες μετά την αναστολή από το Τμπιλίσι των αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των δύο χωρών, έπειτα από τις αμερικανικές κυρώσεις που στοχεύουν ιρανικές αεροπορικές εταιρίες.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα στο Γερεβάν, την πρωτεύουσα της Αρμενίας.

«Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θεωρούμε ότι είναι δόλια η κακόβουλη προπαγάνδα εναντίον της χώρας μας», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

«Ήμασταν πάντα ανοιχτοί στον διάλογο. Πιστεύουν ότι μπορούν να μας αναγκάσουν να συνθηκολογήσουμε, αλλά εμείς δεν θα υποκύψουμε στον καταναγκασμό», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης «αδικαιολόγητες και απάνθρωπες».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Κομπαχίτζε, ο Πεζεσκιάν ζήτησε επίσης να καταρτιστεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τεχεράνης και Τμπιλίσι, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. 

Ο Κομπαχίτζε, σύμφωνα με το Tasnim, δήλωσε ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των γειτονικών χωρών. Ωστόσο, το γραφείο του δεν εξέδωσε ανακοίνωση με ανάλογες δηλώσεις.

Τον Σεπτέμβριο, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γεωργίας είχε δηλώσει ότι θα συμμορφωθεί με το καθεστώς των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ ο Κομπαχίτζε επέμεινε στο γεγονός ότι το Τμπιλίσι δεν επιβάλλει δικές του διμερείς κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεύτερη αντι-NAVTEX από την Τουρκία μέσα σε λίγες ώρες: Αμφισβητεί την κυπριακή ΑΟΖ και τις έρευνες για το καλώδιο EMC
Αδειάζει Αβέρωφ ο ΔΗΣΥ για κυρώσεις κατά Ρωσίας: «Αποτελεί δική του προσωπική πρόταση»
Προσοχή: Άντρα αγνώστων στοιχείων εντόπισε η Αστυνομία - Δεν γνωρίζουν ποιος είναι – Έκκληση για βοήθεια – Δείτε τη φωτογραφία του
Έκτακτη οικονομική βοήθεια ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας – Ποιους αφορά και όσα πρέπει να ξέρετε
Θάνατος Στυλιανού: «Το ήξεραν οι πάντες και δεν μετακινήθηκε το παιδί» - Συγκλονιστική μαρτυρία στο Δικαστήριο
Υπόθεση Φαίδωνος: Κράτησε δυο μέρες η κατάθεση της παραπονούμενης – Ήταν σε διπλανή αίθουσα ο Φαίδωνας – Πότε ολοκληρώνεται η εκδίκαση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Έντονη οργή» στον Δήμο Πόλης Χρυσοχόους - Ζητούν συνάντηση με Υπ. Μεταφορών μετά την ακύρωση του δρόμου

 16.10.2026 - 21:23
ΠτΔ: Συνάντηση ΕΕ – Τουρκίας εντός Οκτωβρίου μετά από παράκληση Γκουτέρες – Προσδοκίες για εξελίξεις στο Κυπριακό

ΠτΔ: Συνάντηση ΕΕ – Τουρκίας εντός Οκτωβρίου μετά από παράκληση Γκουτέρες – Προσδοκίες για εξελίξεις στο Κυπριακό

Συνάντηση της ΕΕ με την Τουρκία στο υψηλότερο επίπεδο θα πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου, για να συζητηθούν η προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό και ενδεχόμενη πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις, προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την προσέλευσή του την Παρασκευή το πρωί για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συνάντηση ΕΕ – Τουρκίας εντός Οκτωβρίου μετά από παράκληση Γκουτέρες – Προσδοκίες για εξελίξεις στο Κυπριακό

ΠτΔ: Συνάντηση ΕΕ – Τουρκίας εντός Οκτωβρίου μετά από παράκληση Γκουτέρες – Προσδοκίες για εξελίξεις στο Κυπριακό

  •  16.10.2026 - 13:10
Άβερωφ Νεοφύτου: Έλυσε τη σιωπή του αλλά κράτησε κλειστά τα χαρτιά του – Όλα όσα είπε (VIDEO)

Άβερωφ Νεοφύτου: Έλυσε τη σιωπή του αλλά κράτησε κλειστά τα χαρτιά του – Όλα όσα είπε (VIDEO)

  •  16.10.2026 - 20:53
Αδειάζει Αβέρωφ ο ΔΗΣΥ για κυρώσεις κατά Ρωσίας: «Αποτελεί δική του προσωπική πρόταση»

Αδειάζει Αβέρωφ ο ΔΗΣΥ για κυρώσεις κατά Ρωσίας: «Αποτελεί δική του προσωπική πρόταση»

  •  16.10.2026 - 18:23
Λεγεωνέλλα: Ποια η κατάσταση της υγείας του νεογνού – Στο μικροσκόπιο η ιδιωτική κλινική (VIDEO)

Λεγεωνέλλα: Ποια η κατάσταση της υγείας του νεογνού – Στο μικροσκόπιο η ιδιωτική κλινική (VIDEO)

  •  16.10.2026 - 20:36
Θάνατος 3χρονου: Ανυπομονεί να επιστρέψει σπίτι του λέει ο 37χρονος πατέρας – «Έχασε πολύτιμο χρόνο με την οικογένεια του»

Θάνατος 3χρονου: Ανυπομονεί να επιστρέψει σπίτι του λέει ο 37χρονος πατέρας – «Έχασε πολύτιμο χρόνο με την οικογένεια του»

  •  16.10.2026 - 17:04
Θάνατος Στυλιανού: «Το ήξεραν οι πάντες και δεν μετακινήθηκε το παιδί» - Συγκλονιστική μαρτυρία στο Δικαστήριο

Θάνατος Στυλιανού: «Το ήξεραν οι πάντες και δεν μετακινήθηκε το παιδί» - Συγκλονιστική μαρτυρία στο Δικαστήριο

  •  16.10.2026 - 17:43
Υπόθεση Φαίδωνος: Κράτησε δυο μέρες η κατάθεση της παραπονούμενης – Ήταν σε διπλανή αίθουσα ο Φαίδωνας – Πότε ολοκληρώνεται η εκδίκαση

Υπόθεση Φαίδωνος: Κράτησε δυο μέρες η κατάθεση της παραπονούμενης – Ήταν σε διπλανή αίθουσα ο Φαίδωνας – Πότε ολοκληρώνεται η εκδίκαση

  •  16.10.2026 - 17:37
Προσοχή: Κίνδυνος να περάσει στις ελεύθερες περιοχές επικίνδυνο ακάρεως από τα κατεχόμενα - Προειδοποιούν οι αρμόδιοι

Προσοχή: Κίνδυνος να περάσει στις ελεύθερες περιοχές επικίνδυνο ακάρεως από τα κατεχόμενα - Προειδοποιούν οι αρμόδιοι

  •  16.10.2026 - 16:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα