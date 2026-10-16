Ξέσπασε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Κλαίω συνέχεια, μόνο δικαίωση ζητώ, τίποτα άλλο»

Η ίδια διευκρίνισε πως η ψυχολογική της κατάσταση δεν της επιτρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του παιδιού της.

Αυτό που την ενδιαφέρει, όπως είπε, είναι να δικαιωθεί η μνήμη του γιου της, ενώ παράλληλα τόνισε πως δεν έχει πάψει να κλαίει για τον άδικο χαμό του.

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη ζητάει δικαίωση

Η μητέρα του αδικοχαμένου τραγουδιστή, Κλειώ, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και εξήγησε τον λόγο που αδυνατεί να ενημερώνεται για τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, είπε: «Μάνα μου, δεν ακούω τίποτα από όσα λέγονται. Δεν θέλω, γιατί κλαίω συνέχεια. Δικαίωση. Τι να σας πω τώρα; Μόνο δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας».

«Να μην κατάλαβε τίποτα, να μην πόνεσε»

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η αδελφή του Μαρία είχε μιλήσει σε τηλεοπτική εκπομπή, περιγράφοντας το δράμα που βιώνουν στην οικογένειά της:

«Πραγματικά, δεν ξέρω τι να νιώσω. Μέχρι να βγουν οι επίσημες καταθέσεις, δεν ξέρω τίποτα. Δεν θα τον άφηνα να πάει εκεί. Δεν θα έφτανε εκεί ο Γιώργος καν. Θέλω να δικαιωθεί ο Γιώργος. Αυτό. Τίποτα άλλο. Δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Χάλια είναι. Πώς να είναι; Το παιδί τους έχασαν. Δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Δεν έχουν καταλάβει τι τους έχει βρει 100%. Αυτό που θα ήθελα είναι να μην κατάλαβε τίποτα. Να μην πόνεσε. Να μην κατάλαβε τίποτα ο Γιώργος. Τίποτα άλλο. Να έφυγε, να πήγε στα χέρια του Θεού, χωρίς να πάρει χαμπάρι τι συνέβη. Δεν ηρεμώ το βράδυ».

Πηγή: iefimerida.gr