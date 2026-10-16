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ΔΙΕΘΝΗ

Φον ντερ Λάιεν: Παρουσίασε το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό - Υιοθετήθηκε πλήρως η πρόταση Μητσοτάκη

 16.10.2026 - 23:58
Φον ντερ Λάιεν: Παρουσίασε το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό - Υιοθετήθηκε πλήρως η πρόταση Μητσοτάκη

Την πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αντιμετώπισης Κρίσεων στο μεταναστευτικό παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υιοθετώντας την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία έκτακτου μηχανισμού αντιμετώπισης μεταναστευτικών κρίσεων.

Όπως εξήγησε η κ. φον ντερ Λάιεν, «πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για κρίσεις στα εξωτερικά μας σύνορα», επισημαίνοντας ότι «τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται φαινόμενα κράτη και μη κρατικοί φορείς να οργανώνουν σκόπιμα αιφνίδιες μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων, με σαφή στόχο να κατακλύσουν τις αρχές, να προκαλέσουν πανικό και, πάνω απ' όλα, να μας διχάσουν».

Η ίδια υπογράμμισε ότι «τέτοιες καταστάσεις συνιστούν έκτακτη ανάγκη και απαιτούν ένα ειδικό εργαλείο αντιμετώπισης κρίσεων. Γι' αυτό η Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης». Το πλαίσιο αυτό θα εξοπλίσει τα κράτη μέλη με τα απαραίτητα μέσα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα σε σοβαρές απειλές στα εξωτερικά σύνορα και να προστατεύουν την εσωτερική ασφάλεια. Η κ. φον ντερ Λάιεν έστειλε σαφές μήνυμα, τονίζοντας πως «θα υπερασπιζόμαστε πάντοτε τις αξίες μας και τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ όσον αφορά την προστασία των συνόρων μας» 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε και σε δύο ακόμη προτεραιότητες για το μεταναστευτικό, δίνοντας έμφαση στην πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο, καθώς και στην ενίσχυση της διαχείρισης και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων μέσω της ενίσχυσης της Frontex, «παρέχοντάς της τη δυνατότητα να στηρίζει τα κράτη μέλη όποτε και όπου χρειάζεται».

Τέλος, αναφερόμενος στο μεταναστευτικό και στις διαφωνίες που υπήρξαν μεταξύ των ηγετών, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι «η μετανάστευση εξακολουθεί να αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολιτικό ζήτημα, στο οποίο υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, τις οποίες όλοι γνωρίζετε».

 

Πηγή: protothema.gr

 

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